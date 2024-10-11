台南女生尋找6年前斯洛伐克舞團成員　團員願再續跨國友誼

▲2024年南瀛國際民俗藝術節，不僅展現了藝術的多元性與國際性，更有一段特殊的「認親」事件，成為本屆活動的佳話。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年南瀛國際民俗藝術節正式拉開序幕，邀請來自18個國家、21組國際團隊抵台演出，為台南地區帶來了9天精彩的文化饗宴，此次民藝節不僅展現了藝術的多元性與國際性，更有一段特殊的「認親」事件，成為本屆活動的佳話。

目前就讀於鹽水明達中學高二劉宸綾同學，6年前曾參與南瀛國際民俗藝術節的子龍國小友誼學校計畫，並與當時參演的斯洛伐克那森西民俗舞團成員合影。今年她再度參加民藝節抱著追星的心情尋找當年影中人，並在開幕大匯演活動中與斯洛伐克團隊那森西民俗舞團合影時，誤認其中一位女團員是6年前的那位團員。然而經過一番確認後，才發現眼前的這位團員並非同一位團員。儘管認錯了人，雙方卻並未感到尷尬，反而在交流中拉近了彼此的距離。

經過交談，得知這位被誤認的女團員與她6年前合影團員是好友，對方還主動提出要幫忙將6年前拍的合照帶回斯洛伐克，轉交給當年的團員。這段意外的相遇，無形中續寫了跨越8800公里的友誼，讓彼此心中充滿了溫馨與感動。

這場跨國認親事件，成為南瀛國際民俗藝術節中的一段佳話，也展現了文化交流帶來的深厚情誼。雙方都表示期待未來能有更多機會相聚。這場意外的重逢不僅拉近了兩國青年的距離，也加深了他們對彼此文化的理解與尊重。

南瀛國際民俗藝術節的辦理，成功促進了不同文化間的交流與互動。參演團隊展示了各自國家獨特的民俗藝術，包括舞蹈、音樂、傳統服飾等，讓台南的觀眾大開眼界。每一場演出都蘊含了豐富的歷史背景與文化意涵，無論是熱情奔放的舞步，還是悠揚的樂聲，都讓人感受到藝術超越語言與國界的力量。

民藝節的成功舉辦，再次證明了文化交流的重要性。透過這樣的平台，不同國家、不同民族得以相聚，彼此分享各自的文化與藝術，並在互動中產生共鳴。這樣的交流，不僅有助於增進國際間的友好關係，也促進了多元文化的發展與傳承。

南瀛國際民俗藝術節已成為台南二年一度的重要文化盛會，每屆的活動都為參與者帶來新的驚喜與感動。未來，期待有更多國際團隊參與其中，攜手推動多元文化的融合與發展，讓這片土地成為文化交流的舞台，繼續書寫更多跨國友誼的美好故事。