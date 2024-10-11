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【廣編】統一企業集團ZEELAND-MARK　與您相遇美好

▲▼台南,統一,ZEELAND-MARK,7-ELEVEN,康是美,BEING spa,星巴克,21世紀,CupiCho。（圖／統一提供）

▲統一集團在台南開設「ZEELAND-MARK」複合商場，一次集結7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、CupiCho多個品牌。

圖、文／統一提供

統一企業集團於10月9日在台南開設新世代複合商場「ZEELAND-MARK」，名稱源自安平古名「Zeelandia」，象徵海陸交會的美好。此次統一企業集團以創新生活服務產業為目標，結合7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」等多品牌，打造千逾坪的新世代複合商場。

7-ELEVEN Fresh湖美門市以優雅歐風設計，引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材等多元結構，豐富遊逛體驗。康是美則以優雅淡紫的古典窗花弧線，融入天空穹幕與環店裝飾，營造柔和高雅體驗，並提供超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，規劃保健專區與藥師駐店，加上聖德科斯生機飲食，同享生活中的健康與美麗。BEING spa旗艦館提供「最放鬆的歸屬空間」，設有8間芳療房、1間雙人房及6間單人房，並設有一間VVIP雙人房。星巴克湖美門市以美拉德色系與豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅。21Plus湖美門市則以「活力、繽紛、美味」為訴求，打造舒適愉悅的用餐空間。全台第二家的精品巧克力店「CupiCho」，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力，傳達「繽紛時尚、寵愛分享」的愛戀氛圍。

為慶祝「ZEELAND-MARK」開幕，即日起至10/13於商場內消費滿額滿688元贈OPENPOINT 50點，滿額888元再贈抽獎券一張，即有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。全台7-ELEVEN門市同慶於即日起至10月13日推出全店指定商品會員單筆滿額立折優惠與滿額贈活動。

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關鍵字：

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