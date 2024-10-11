挑戰1公升眼淚！竹科工程師8分鐘狂灌「斷魂百香果」亡　死因曝光

▲25歲張姓竹科工程師遺體9月10日解剖，日前化驗報告出爐。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、邱中岳、劉昌松／台北報導

25歲張姓竹科工程師9月間到酒吧參加「1公升的眼淚」酒品促銷活動，在8分鐘內喝完酒精濃度25%的「斷魂百香果」，隔日清晨被保全發現陳屍廁所內，張男確切死因曝光，為飲酒所致的「急性酒精中毒」。

回顧整起事發經過，信義ATT 4 Fun百貨公司保全9日8日上午7時17分巡場時，發現B2男廁有一名男子坐在馬桶上，拍打都沒有回應，隨即通報119到場處理。警消獲報到場後，發現25歲的張男已無呼吸心跳，明顯死亡，初步排除外力介入。

▲25歲竹科工程師酒後陳屍百貨廁所，確切死因為急性酒精中毒。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據調查，張男9月7日晚間獨自一人到信義區，事發前他曾在附近的酒吧參加促銷活動，並在8分鐘內狂飲了700cc（不含冰塊）的伏特加加百香果調酒「斷魂百香果」，據悉，此調酒是以伏特加作為基底，百香果為主體，濃度約落在25%左右。

而張男喝完斷魂百香果不久後，就到百貨洗手間內上廁所，數分鐘後步出廁所，過一會兒後又二度進入廁所，但這次就沒再出來了，直到9月8日清晨才被巡場保全發現，他倒在廁所馬桶上一動也不動。

檢方8日相驗張男遺體，發現他身上無明顯外傷、無嘔吐痕跡，初步判定張男是飲酒過量死亡，日前化驗報告出爐，研判張男生前引用過含酒精飲料，導致張男急性酒精中毒意外死亡。