　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

記者許凱彰／採訪報導

一名知名科技公司女工程師8月在新竹科學園區的美甲店消費，看到有人拿著手機朝著她偷拍，後來定睛一看發現那個人竟是先前闖進她租屋處「擺放攝影機」的偷拍狼。經過警方調閱監視器，調查後發現該名偷拍狼是在台積電水處理工程課服務的36歲男子。

事件在8月中爆發後，9月5日當事女工程師還去做二次筆錄與指認，最終新竹市第二分局在9月對跟蹤偷拍加害人發書面告誡，並移送偵辦。

▲▼女工程師被偷拍。（圖／翻攝自女工程師IG）

▲女工程師被偷拍。（圖／女工程師授權提供）

警方表示，於2023年12月8日及2024年8月19日19時許，對被害人反覆實施騷擾行為，違反被害人意願，致其心生畏怖、影響日常生活，爰認異議無理由，依跟蹤騷擾防制法第4條第4項，決定維持本局第二分局2024年9月18日核發之書面告誡。

據了解，該名竹科偷拍狼為台積電水處理工程課服務的36歲男子，曾就讀台大生物環境系統工程系、成大水利系，甚至曾獲選為全國模範環境保護專責人員，獲邀進總統府與時任副總統陳建仁合影。

當事女工程師表示，「想到還是很生氣」，想到就起雞皮疙瘩，設備齊全，感覺就是個經驗慣犯。沒想到就讀台大、任職於台積電，甚至在社群網站上顯示已婚愛老婆與老婆遠遊的照片，卻是私闖民宅、屢次偷拍的跟蹤狼。她也呼籲竹科人都要小心這個人。

▼竹科女工程師遭偷拍。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲▼竹科女工程師遭偷拍。（圖／記者許凱彰翻攝）

ET快訊
快訊／6縣市發布大、豪雨特報
跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工
AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了
沖繩95歲夫、97歲妻仍在工作　獲金氏世界紀錄
不菸不酒無症狀！男肺部長「6公分腫瘤」　發現時已轉移
台積電發布重訊　斥資37億加碼世界先進
一次1800　28歲男只能選「52歲阿姨」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救

台中某高中男學生墜樓「昏迷指數剩3」　校方緊急回應

台中役男專車竟播中國軍教片！民政局開罰業者+懲處公所護送員

快訊／台中某高中男學生墜樓命危　救回呼吸心跳昏迷指數3

快訊／北市正妹遭攻擊！恐怖男猛推臉撞地　口鼻爆血險毀容

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

快訊／放學時間！台中驚傳高中生墜樓　無呼吸心跳送醫

5億生配偶又出招！　當庭喊冤非貪圖遺產：盼輸民事官司證清白

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

員旅謀福利到最美部落　邊充電邊偷閒好愜意！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救

台中某高中男學生墜樓「昏迷指數剩3」　校方緊急回應

台中役男專車竟播中國軍教片！民政局開罰業者+懲處公所護送員

快訊／台中某高中男學生墜樓命危　救回呼吸心跳昏迷指數3

快訊／北市正妹遭攻擊！恐怖男猛推臉撞地　口鼻爆血險毀容

泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

快訊／放學時間！台中驚傳高中生墜樓　無呼吸心跳送醫

5億生配偶又出招！　當庭喊冤非貪圖遺產：盼輸民事官司證清白

陸女嬰一出生「被丟進垃圾桶」！臍帶連在身上　民眾聽哭聲嚇壞

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

宏都拉斯斷交台灣一年半！白蝦輸台暴跌67%　蝦農悲嘆：55年來最糟

「阿姨我不想努力了！」小鮮肉娶大20歲房東：因為愛，所以愛

「高球甜心」侯羽薔拚衛冕　TLPGA緯創女子公開賽沒壓力

曹祐齊6局無安打收工葉總說完美　曹大帥見證兒成長：提振信心

快訊／大樂透今晚槓龜「下期頭獎保證1億」！2幸運兒均分百萬紅包

唐綺陽錯愕汪建民病逝！　感嘆發聲：鐵頭一路好走

HUBLOT左冠錶強棒出擊　特製投球計時器迎世界棒球12強賽

南投縣表揚金婚、鑽石婚逾千對資深佳偶

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

即／五億高中生案　夏姓配偶「看到這幕」掩面哭了

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

快訊／輔大音樂系碩二女僑生騎車遭撞飛！搶救無效亡

空軍士兵中彈亡！疑操作不慎「槍托墜地擊發」

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

即／北市正妹遭恐怖男猛推臉撞地　口鼻爆血險毀容

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

高雄排毒店又-1！3對男女連結ing被逮

更多熱門

相關新聞

台積電斥資37億認購世界先進現增　持股比例飆至27.55%

台積電斥資37億認購世界先進現增　持股比例飆至27.55%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日發布重訊加碼世界先進！台積電今日公告，認購世界先進（5347）現金增資4248萬5831股，其中每股新台幣88元，共計37億3900萬元。

台積電高雄P4、P5廠啟動環評　在地酸：楠梓漢怎麼輸？

台積電高雄P4、P5廠啟動環評　在地酸：楠梓漢怎麼輸？

台積電高雄廠再擴建！陳其邁證實了

台積電高雄廠再擴建！陳其邁證實了

台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

關鍵字：

台積電竹科工程師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」

汪建民生前女友意外曝光

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

即／清泉崗基地爆意外！士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫亡

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

汪建民過世！馬國畢發聲

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

即／逢甲商圈大火「市府陷濃煙中」消防灌救中

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

即／五億高中生案　夏姓配偶「看到這幕」掩面哭了

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

柴不要穿！穿自製雨衣超氣　爸：是你下雨還要去散步的

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面