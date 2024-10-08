跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

記者許凱彰／採訪報導

一名知名科技公司女工程師8月在新竹科學園區的美甲店消費，看到有人拿著手機朝著她偷拍，後來定睛一看發現那個人竟是先前闖進她租屋處「擺放攝影機」的偷拍狼。經過警方調閱監視器，調查後發現該名偷拍狼是在台積電水處理工程課服務的36歲男子。

事件在8月中爆發後，9月5日當事女工程師還去做二次筆錄與指認，最終新竹市第二分局在9月對跟蹤偷拍加害人發書面告誡，並移送偵辦。

▲女工程師被偷拍。（圖／女工程師授權提供）

警方表示，於2023年12月8日及2024年8月19日19時許，對被害人反覆實施騷擾行為，違反被害人意願，致其心生畏怖、影響日常生活，爰認異議無理由，依跟蹤騷擾防制法第4條第4項，決定維持本局第二分局2024年9月18日核發之書面告誡。

據了解，該名竹科偷拍狼為台積電水處理工程課服務的36歲男子，曾就讀台大生物環境系統工程系、成大水利系，甚至曾獲選為全國模範環境保護專責人員，獲邀進總統府與時任副總統陳建仁合影。

當事女工程師表示，「想到還是很生氣」，想到就起雞皮疙瘩，設備齊全，感覺就是個經驗慣犯。沒想到就讀台大、任職於台積電，甚至在社群網站上顯示已婚愛老婆與老婆遠遊的照片，卻是私闖民宅、屢次偷拍的跟蹤狼。她也呼籲竹科人都要小心這個人。

▼竹科女工程師遭偷拍。（圖／記者許凱彰翻攝）