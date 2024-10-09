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樂天信用卡驚傳客戶個資外洩　工程師兜售27萬筆資料...賤賣5萬

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲信用卡公司工程師涉嫌利用職務之便，從其他員工電腦下載複製客戶個資在外兜售。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

日商來台開設的台灣樂天信用卡公司，聘請吳姓工程師管理電腦設備、軟體更新，吳男卻趁機複製竊取信用狀況不佳的客戶個資，轉賣給民間放款業務人員，共計賣出約27萬筆資料，獲利近5萬元，台北地檢署9日依違反《個人資料保護法》等罪，起訴吳男與4名非法蒐集個資的業務員。

據了解，吳男因本身有債務問題，除了在樂天信用卡公司擔任系統管理部的運管理組工程師外，也兼差從事貸款送件業務，因此認識一些民間放款業者，2024年2月間，樂天信用卡公司力行稽核，發現吳男的公司信箱曾寄出可疑檔案，追查發現客戶外資外流，於是報警。

北檢起訴指出，吳姓工程師從2023年11月14日到2024年2月6日為止，工作內容包括硬體設備汰換報廢，協助更新軟體、進行簡易設定，吳男因此有機會接觸到其他權限較高的員工電腦，藉此進入樂天信用卡公司的共用資料夾，下載客戶身分證統一編號、發卡資訊、未繳清卡費、催繳簡訊等個資。

吳男把複製偷來的約27萬筆客戶個資，寄到私人信箱後，在臉書上公開「我持有銀行個資，意者私訊」，另外也透過LINE向認識的放款業務兜售，其中羅男同意出價3萬元購買，吳男陸續傳送卡費遲繳提醒名單給羅男。

另外3名男子也分別透過臉書私訊、LINE聯繫，分別以1萬元、8千元代價，取得吳男提供的有積欠卡費或申辦信用卡遭拒的客戶資料，檢警發動搜索查扣相關電腦、手機設備後，另外發現吳男曾以Photoshop，將自己的大頭照，貼到3名被害人的身分證、健保卡等特種文書，因此將吳男依非法蒐集、利用個資以及變造特種文書、變造國民身分證等罪起訴。

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