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黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

記者邱中岳／台北報導

刑事局偵9大隊掌握太陽聯盟新竹總會湖口組組長與前任總會長，涉嫌提供假的網路博弈網站，詐欺竹科工程師等不特定人士，再以賭輸錢為由向被害人要錢，2名工程師共計賭輸1.17億，包括6千多萬現金，另積欠5700萬賭債，遭黑幫教唆旗下小弟至家中張貼欠債海報甚至站崗堵人，讓被害人嚇得不敢回家。

警方調查，41歲的陳姓男子與21歲的葉姓男子，為太陽聯盟新竹總會湖口組的前總會長以及現任組長，平時專挑新竹的工程師，以假網路簽賭網站詐騙工程師下注簽賭，也會帶工程師前往百家樂賭場豪賭，導致2名工程師不僅輸光積蓄，甚至還積欠大筆債務無力償還。

▲▼太陽聯盟新竹總會湖口組組長以及前任會長搞博弈詐欺，被害人輸光身家還登門討債。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲太陽聯盟新竹總會湖口組組長以及前任會長搞博弈詐欺，被害人輸光身家還登門討債。(圖／記者邱中岳翻攝）

其中1名46歲的工程師，被帶去網路簽賭以及百家樂賭場，輸光3千萬家產，甚至還不斷繼續跟黑幫成員簽本票換現金，企圖想要扳回一城，但是最後又積欠4500萬元賭債，工程師還不出錢躲起來，黑幫成員就找該名工程師的老婆，逼迫其老婆替丈夫償還債務。

另名29歲的工程師也因為賭光3千多萬現金，又簽下本票借貸1200萬想博一把，沒想到輸光身家還賠了一屁股債，讓黑幫成員每天到家門口張貼討債海報，甚至還找人輪流站崗，讓被害人苦不堪言。

▲▼太陽聯盟新竹總會湖口組組長以及前任會長搞博弈詐欺，被害人輸光身家還登門討債。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲黑幫成員帶工程師投注博假博弈網站以及百家樂賭場，導致被害人輸光身家還積欠大筆債務。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，還有被害人找來朋友作保，但是因輸光跑路，所以黑幫成員找上保人挑債，最後還將保人的賓士S550拖走，叫保人償還3百萬元債務，才會將車子還給對方，警方事後接獲報案，才著手進行偵辦，並在日前逮捕陳、葉等6人到案。

警方在日前動員30多名警力，兵分多路先行逮捕陳姓前會長等6人到案，又在隔天找來20多名警力，逮捕葉姓組長以及同案3人到案說明，訊後依照《組織犯罪條例》、詐欺、恐嚇取財、妨害名譽以及個資法等罪嫌將人移送法辦。

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