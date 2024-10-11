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台南永福星星幫國慶這一場　大家重聚情同一家人！

▲台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，有如國慶同學會，重聚在一起情同家人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，有如國慶同學會，重聚在一起情同家人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，10日號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，這如同20年來的傳統，星星兒還自動上起畢業後的社交課程，互相認識一下不同校的學長學弟及學同！有如國慶同學會一樣，好久不見的一家人，因雙十國慶日而重新聚在一起！

▲台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，有如國慶同學會，重聚在一起情同家人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永福國小自閉症巡迴班堅持近20年傳統，每年國慶日帶領台南市星星兒參與市府國慶升旗後並自主運動健行強身！希望每天都能樂活健身運動，星星兒也身體力行在國慶日實現無歧視的運動人權！
特教親師生用「運動處方」參與國慶活動，星星兒家庭用運動交流互動，促進正向學習力的提昇，多年來情同一家人！國慶日星星兒活動充實又有趣！

▲台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，有如國慶同學會，重聚在一起情同家人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，除了今天的國慶升旗，永福星星幫的大小朋友們也在日前自動參與在文化中心的歌劇團表演，還有國慶日開展的水交社文化園區的「晴空藝術節」與「台南城市食力37區巡迴移動展」等活動，也有肯納青年學到特教老師的活動預告方式，就在國慶前幾日放消息在群組，提醒大家「國慶日在市政府升旗的同時，也要用手機看總統府直播」。

▲台南市永福自閉症巡迴班由畢業的星星兒，號召同學們共同參與在市府舉辦的國慶升旗典禮，隨後即在場邊自主運動，有如國慶同學會，重聚在一起情同家人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永福特教老師說，在今日現場見到市長黃偉哲大放送限量福袋時，等待排隊的民眾眾多，大小朋友們也都能運用上課時老師教的技巧，不會因人群擁擠的肢體碰觸，或長時間等待而有情緒化的行為反應。國慶期間永福星星幫完成「擴大生活圈」的系列學習活動，今年的國慶日充實又有趣！

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