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快訊／台南西港區曾文溪西港大橋發生火燒車　賓士車起火1人逃生

▲台南西港區曾文溪西港大橋往西港端，10日晚上發生1起火燒車事故，消防人員全力搶救撲滅火勢。（圖／民眾提供）

▲台南西港區曾文溪西港大橋往西港端，10日晚上發生1起火燒車事故，消防人員全力搶救撲滅火勢。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南西港區曾文溪西港大橋往西港端，10日晚上9時9分許發生1起火燒車事故，1部賓士車行經該處時，車主聞到煙味，即停路旁查看，車子隨即起火燃燒，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動西港消防分隊消防及救護人車3車5人前往搶救，消防人員到場迅速出水撲滅火勢，但賓士車嚴重燒燬，幸好駕駛人案發時即時脫困，目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

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