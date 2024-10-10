快訊／台南西港區曾文溪西港大橋發生火燒車　賓士車起火1人逃生

現在有不少店家會提供待用餐，給有需要的人一頓飽餐。台南一間人氣生煎包店卻超切心，因為遇到一位長期領待用餐的婦人不只有房產，甚至滿口謊言，「那麼認真發送待用餐，甚至伸出援手想去幫助需要幫助的人，而俺，卻狠狠的被騙了一場」，相當感慨。