阿公酒駕挨罰1.5萬　辯警應先勸導「我天冷進補薑母鴨」

記者黃翊婷／綜合報導

年紀超過70歲的男子阿興（化名）今年1月間因酒駕被警員攔查，挨罰1.5萬元罰鍰，他辯稱自己是因為冷冬進補薑母鴨，酒測值也只超出標準一點點，警員應該施以勸導，而非直接舉發。不過，高雄高等行政法院法官認為，阿興酒測值超標是事實，不能因為個人一時的疏忽主張免責，因此裁定駁回。

▲阿興認為自己是因為吃薑母鴨導致酒測超標，與一般酒駕行為不同。（圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

阿興在判決書中主張，今年1月間他因冷冬進補薑母鴨，薑母鴨通常會加入米酒烹調，他年紀大了，身體新陳代謝不如年輕人，沒想到用餐之後身體仍有酒精尚未完全代謝，經檢測酒測值為每公升0.16毫克，只超出標準一點點，警員應該施以勸導，而非直接開罰1.5萬元罰鍰。

另外，阿興還提出質疑，認為警員在檢測前只提供小瓶的瓶裝水漱口，水量不足，難以完全清潔口腔及食道的殘留物，進而影響檢測的正確性，酒測程序顯然不夠嚴謹完整，酒測儀器也可能存在誤差值。

高雄市政府交通局則認為，阿興酒駕及駕駛非其駕駛執照種類車輛，違反道交條例第35條第1項第1款、第68條第2項、第24條第1項之規定，以「汽機車駕駛人酒精濃度超過規定標準（0.15-0.25<未含>）；駕駛非其駕駛執照種類之車輛，違規應受吊扣駕駛執照處分」論處，並無違誤。

高雄高等行政法院法官認為，阿興明知食用加入米酒烹調的薑母鴨，有可能造成酒精濃度超標，卻沒有選擇請人代駕等替代手段，仍自行騎車上路，甚至跨越多車道未使用方向燈，確實影響到交通安全、秩序，他不得因為個人一時的疏忽而主張免責。

至於阿興的其他主張，法官表示，酒測儀器經送驗，檢查結果為合格，阿興沒有提出具體證據足以證明儀器故障或是測量有任何失準之處，因此無法採信他這部分的主張，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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