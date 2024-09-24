遇救護車「同步換車道2次」　駕駛被檢舉故意阻擋結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）去年7月間開車行經國道1號，期間聽聞救護車鳴笛聲，於是2次變換車道，沒想到救護車駕駛也切換車道，他因而被認為是故意阻擋，挨罰3600元。高雄高等行政法院法官日前審理此案，當庭勘驗檢舉影片之後，認為阿德沒有故意阻擋救護車，因此裁定撤銷原處分。

▲阿德2次變換車道都與救護車「同步」，結果被誤會是故意阻擋救護車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德去年7月間開車行經國道1號北向305.4公里處，被民眾檢舉「聞救護車之警號，不立即避讓」，因而吃上一張3600元的罰單，還要被吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照。

阿德不滿提出行政訴訟並表示，當時車上正在播音樂，他沒有發現後方有救護車靠近，後來聽到救護車的鳴笛聲，便從內側車道切換至中線車道，沒想到救護車也隨之切換車道，他只好再切換至外側車道，結果救護車也切換到外側車道，導致他被其他人誤會是故意阻擋救護車。

高雄市政府交通局則認為，阿德2次切換車道都沒有避讓動作，當時阿德的車輛明明有足夠空間可以立刻變換車道避讓，卻沒有這麼做，縱使不是故意的，也難認沒有過失。

但高雄高等行政法院法官當庭勘驗檢舉影片，發現阿德的車輛原本行駛在內側車道，接著救護車從後方駛來，他沒有立即避讓，是因為當時前方、右側中線車道均有其他車輛，若逕行變換車道可能導致車禍事故發生，所以不能以此苛責他當下沒有立刻變換車道避讓救護車。

法官接著表示，等到中線車道前後車距拉開之後，阿德立刻切換到中線，救護車也隨之變換車道，接著阿德與救護車又幾乎是同時切換至外側車道，由此可見，阿德2次變換車道都是為了避讓救護車，沒想到救護車駕駛對路況的判斷與他相同，最終認定不論是在客觀行為還是主觀意識上，他都沒有故意阻擋救護車的意圖，因此裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。