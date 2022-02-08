超速被開單1800元「因路太寬免罰」　法官1理由逆轉打臉

記者黃翊婷／綜合報導

73歲莊姓老翁前年3月21日開車行經高雄小港區中山四路及金福路路口，因為超速挨罰1800元，他提告控訴路太寬根本看不到告示牌，一審獲判免罰。不過，全案上訴至高雄高等行政法院，最終結果大逆轉，合議庭認為原審所說的「路面極為寬廣」並未委由專家鑑定，而是僅憑照片認定，不符合正當程序，因此裁定廢棄原判決，並發回重新調查。

▲事發路段為單向四線道。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中指出，莊翁2020年3月21日下午3時51分許，開車行經高雄小港區中山四路、金福路以南約450公尺處，因違規超速遭舉發，挨罰1800元、記違規點數1點；他不滿提出訴訟，強調自己先前已被開單5張，不可能再超速，是員警在四線道路照相取巧，有失人民保母之責，而且告示牌放在慢車道，他在快車道內側，加上自身年事已高，根本看不到告示牌。

高雄地院一審認為，事發路段的路面極為寬廣，莊翁當時正行駛於快車道之最內側車道，依他的視野所及範圍，該告示牌是否符合處罰條例第7條之2第3項所稱之「明顯標示」，恐有疑問，於是裁定撤銷原處分。

高雄市政府交通局提出上訴，強調罰條例第7條之2第3項僅規定告示牌的設置距離，並未規範路寬達幾公尺時，應於何處設置標示，況且事發當時能見度佳，再檢視其他與標示地點相近路段的Google街景圖，相關告示牌皆設於路段右側，足見設於右側的告示牌不會導致駕駛人無法辨認，顯然已經符合法規要求的「明顯標示」。

高雄高等行政法院合議庭表示，原審所說的「路面極為寬廣」究竟要如何定義，是否有寬到足以使一般正常駕駛人從最內側車道經過時，無法目視辨認位於道路右前方的「警52」標示內容，這部分尚有疑慮，應該委由專家鑑定該路段的路寬，或由原審勘驗現場並測量距離，以親身目視的客觀勘驗結果作為事實判斷依據。

然而，合議庭接著指出，原審並未委由專家鑑定或親自勘驗現場，僅憑現場照片就認為劃有單向四線道的快車道「路面極為寬廣」，顯然不符合正當程序，最終裁定廢棄原判決，並發回重新調查，全案再度逆轉。