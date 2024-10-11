反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將在13日登場，近來國民黨黨公職、黨內大咖輪番到基隆幫謝站台，要衝高反罷免的票數。繼民眾黨團總召黃國昌表態反罷免後，同黨立委林國成、張啟楷今（11日）下午也將到基隆合體謝幫忙站台。林受訪說，公民團體發起的罷免理由「不充足」，謝國樑基本上沒做錯什麼，更稱力挺謝做到2026年。

林國成說，民眾黨一向主張對事不對人，事情對了就會去做，「基隆市這次罷免案，我們觀察下來，縣市長基本上沒做錯什麼，為什麼要被罷免？這是對台灣政治比較有疑問的地方」。

林國成表示，這段時間觀察起來，東岸停車場的產權問題，法院都已經認定是基隆市政府、市長捍衛市產理所當然，也是職責所在，再看一看其他的理由完全不充足，所以毅然決定應該挺身而出來支持謝國樑、反對罷免。

林國成表示，民眾黨推派他與張啟楷，下午3點到5點到基隆陪謝國樑掃街，懇求基隆市民給謝國樑機會，「反對罷免，把事實做個明確宣示，當然民眾黨還是有部分人認為國民黨的事，國民黨也覺得應該自己做，但我們認為一件事是對的，還是有義務來幫這個忙」。

至於國民黨沒主動邀約？林國成說，是因為跟謝國樑互動都還不錯，國民黨如何做決定不理會，「但肯定謝國樑，他們認為有需要，中央黨部就派人協助」。

林國成說，可能因為兒子住基隆，對基隆生態略知一二，加上張啟楷本來就有種本土味、在基隆也滿適合的。他說，也不要大動干戈所有黨去表態，「最起碼民眾黨會派我們兩位去，就已經肯定謝國樑，請大家投反對票，讓他繼續當基隆市長」。

▲民眾黨立委張啟楷。（圖／記者林敬旻攝）