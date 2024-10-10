陸委會：對岸應認真體會賴總統國慶演講善意

▲總統賴清德國慶演講。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸外交部、國台辦10日下午批評總統賴清德的國慶演講是「挑釁滋事」，並強調台灣是中國的一部分。對此，陸委會表示，總統談話強調「四個不變」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場，是傳達台灣2300萬人民希望中共正視中華民國存在的客觀事實，「對岸應以務實的態度，認真體會賴總統演講內容所傳達的善意。」

陸委會指出，賴總統談話凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志，更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等的合作，共同追求和平共榮，這些都是正面與積極的主張，對岸聲稱總統談話是「挑釁滋事，加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」，完全背離事實。

▼國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）



陸委會呼籲，中共當局應放棄一再使用軍武、經濟脅迫等舉措，威脅台灣及國際社會接受其吞併台灣的「一中原則」政治框架，這完全無助兩岸關係的良性發展與區域和平。

陸委會還說，政府兩岸政策穩健務實，不卑不亢、不挑釁、不冒進，始終堅定捍衛國家主權、守衛台灣民主自由體制、確保台海和平穩定，「對岸務實面對台灣主流民意，與台灣民選政府進行對話，理性處理兩岸關係，並與我方共同承擔起維護區域安全及全球和平的國際責任。」

大陸外交部發言人毛寧下午在例行記者會上表示，賴清德變換花樣販賣「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場，「台灣從來就不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家。」

國台辦發言人陳斌華也透過書面指出，「賴清德在講話中繼續鼓吹『互不隸屬』的『新兩國論』，編造『台獨』謬論，宣揚分裂主張，煽動兩岸敵意對抗。這充分表明，賴清德頑固堅持『台獨』立場、充斥對抗思維、不斷挑釁滋事，蓄意加劇兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

