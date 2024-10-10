岱縈、菲菲等36啦啦隊女孩登國慶　蔡其昌連2年推中職上國家慶典

▲中華職棒二次受邀登上國慶大典，這次換女孩上陣，邀請到六隊啦啦隊36名女孩演出。（圖／蔡其昌辦公室）



記者陶本和／台北報導

雙十國慶大典10日登場，一直被視為國球的棒球運動，是台灣重要的體育發展項目，而中華職棒也連續兩年受邀參與演出。本次，由中華職棒會長、前立法院副院長蔡其昌擔任會長，邀請到六隊啦啦隊女孩，其中包括Rakuten Girls的岱縈、菲菲，Dragon Beauties的賴可、統一Uni-Girls的瑟七、富邦Fubon Angels的丹丹，以及中信兄弟 Passion Sisters與台鋼Wing Stars等36位女孩參與。

112年雙十國慶，在「國歌領唱」部分，邀請中華職棒6位球星擔任領唱人員，包括中信兄弟吳哲源、樂天桃猿黃子鵬、味全龍吉力吉撈． 鞏冠、富邦悍將江少慶、統一7-ELEVEn獅高國慶、台鋼雄鷹曾子祐，與馬公高中合唱團一起在總統府前領唱國歌。

今年中華職棒再次獲邀登上國慶典禮，這次換女生登場，派出六隊共36位女孩與中華競技啦啦隊、愛伯特啦啦隊及國軍人形氣偶一起登上凱達格蘭大道，擔任國歌領唱前的壓軸表演。

據指出，六隊啦啦隊成員，是經過2個月的準備及訓練，才將中華職棒之歌及六隊應援曲呈現在國人的面前，也向世界展現中華職棒的魅力。

▼Rakuten Girls的岱縈除了參與總統府國慶光雕秀，也受邀登上國慶大典演出。（圖／岱縈IG）



本次的演出，不僅是聯盟首次派出女孩們在凱道上展現「台式應援」，更是第一次把創作於1990年的中華職棒之歌帶上國慶大典。

至於本次國慶大典的36位女孩，包括：Dragon Beauties的賴可、張晴、口水、Queena、心璇、馬妹；Rakuten Girls的熊霓、菲菲、穎樂、岱縈、儷軒、KIRA；統一Uni-Girls的瑟七、Yuki、妮妮、Mina、少少、 Maggie；中信兄弟Passion Sisters的希希、儀諪、波波、少鹽、汶汶、夏蕾；富邦Fubon Angels的丹丹、大頭、卡洛琳、栗子、潔米、奶昔；台鋼Wing Stars的筱雯、螢螢、恬魚、圈圈、昆昆、李樂等人。