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國台辦批賴嚴重破壞台海和平　陸委會：威脅台灣無助兩岸良性發展

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

針對大陸國台辦今晚（10）日回應，認為總統賴清德國慶演說是「嚴重破壞台海和平穩定」，陸委會晚間回應「完全背離事實」，並且再次要求對岸正視中華民國存在的客觀事實，呼籲大陸方面放棄用軍武、經濟脅迫來威脅台灣接受「一中原則」，這樣做法完全無助兩岸關係的良性發展與區域和平。

針對中共國台辦、外交部等扭曲事實、惡意批評賴總統國慶談話，大陸委員會今(10)日表示，總統談話強調「四個不變」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場，是傳達台灣2300萬人民希望中共正視中華民國存在的客觀事實，對岸應以務實的態度，認真體會賴總統演講內容所傳達的善意。

陸委會強調，賴總統談話凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志，更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等的合作，共同追求和平共榮，這些都是正面與積極的主張。對岸聲稱總統談話是「挑釁滋事，加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」，完全背離事實。

陸委會也呼籲中共當局放棄一再使用軍武、經濟脅迫等舉措，威脅台灣及國際社會接受其吞併台灣的「一中原則」政治框架，這完全無助兩岸關係的良性發展與區域和平。

陸委會表示，政府兩岸政策穩健務實，不卑不亢、不挑釁、不冒進，始終堅定捍衛國家主權、守衛台灣民主自由體制、確保台海和平穩定。

最後，陸委會又再次呼籲對岸務實面對台灣主流民意，與台灣民選政府進行對話，理性處理兩岸關係，並與我方共同承擔起維護區域安全及全球和平的國際責任。

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