看國慶煙火許願　韓國瑜噴金句：希望吵架時李佳芬別再拔我頭髮

▲韓國瑜國慶煙火致詞。（圖／韓辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜與妻子李佳芬今（10日）晚間出席於雲林縣虎尾高鐵特定區舉辦的國慶焰火活動，致詞時再展幽默個性，除了盛讚雲林縣長張麗善眼神猶如非洲草原獵豹炯炯有光，最後在許願中華民國生日願望時，又希望妻子李佳芬在吵架時，「別再拔我頭髮，我頭髮已經不多了！」引爆現場觀眾哄堂大笑。

今晚參與雲林國慶焰火活動的人員包括總統賴清德、綠委劉建國、藍委張嘉郡、藍委丁學忠、許宇甄、林沛祥、林倩綺、翁曉玲、鄭正鈐、謝衣鳯、牛煦庭、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、雲林縣張麗善縣長及副縣長謝淑雅、彰化縣長王惠美、連江縣張王忠銘、立法院張裕榮副秘書長及包括雲林縣議員等地方貴賓共襄盛會。

韓國瑜致詞時首先表示，非常高興今年選擇了雲林縣來舉辦113年度的國慶焰火活動。剛才聽到張麗善對於縣政的報告，信手拈來，讓他感覺彷彿又回到了議會，一個人是否用心，從她報告的情深意切中就可以看出來，她抓住每一個機會，藉由賴清德總統的到來，讓她迫不及待地想把雲林縣的過去、現在和未來向中央彙報，而張麗善的眼神如同非洲草原的獵豹，炯炯有神。

韓國瑜提到，張麗善每天早上5點半起床，工作到深夜才回家，今年在雲林縣來舉辦國慶焰火，絕對是一個正確的選擇。張麗善為了這場晚會，從10月1日開始，和她的團隊全員吃素，一直堅持到今天晚上。他們希望神佛保佑國慶焰火能夠順利成功，一直祈禱不下雨，為國人帶來一個美好的夜晚和精彩的焰火表演。

此外韓國瑜也表示，雲林是一個長期被低估的縣市，從來沒有辦過任何國慶活動，這對雲林來說真的不公平。雲林出產了開門七件事，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，還生產出許多優質農產品。事實上，大家經常吃的農產品很多都來自雲林，甚至大家小時候最有名的黑松汽水也是在雲林生產的，但是大家卻不知道。所以，希望藉此機會，讓那些長期未被關注的縣市，通過國慶這個平台，逐步發光發熱，讓中央和政府的政策更加關注這些地方。

韓國瑜表示，在這個慶祝中華民國生日的日子裡，作為國慶籌備會的主任委員，他想許三個願望，第一個願望，祝福中華民國國運昌隆，國泰民安，風調雨順；第二個願望，希望雲林縣能夠一躍而升，成為全台灣的重點縣市，貨出得去、人進得來，未來能夠表現得越來越亮眼。

韓國瑜接著幽默表示，第三個願望，按慣例是不能公開說的，但今天是國慶，不是他個人的生日，大家都想聽，那他就說了，太太李佳芬是雲林西螺七崁人，那裡是武術的發源地，他們家族都練武術。韓打趣道，希望將來他們吵架時，李佳芬不要再拔他頭髮了，因為他已經沒有多少頭髮。

在致詞完後，韓國瑜上台與現場貴賓一起進行焰火啟動儀式，並一同欣賞國慶焰火施放。