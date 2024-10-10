彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

▲彰化縣政府舉辦國慶升旗健行活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為了慶祝國慶日，今(10日)上午7點在彰化縣立體育場盛大舉辦健行活動暨公益園遊會，現場旗海飄揚，湧入4千人齊聚，唱國歌升旗，參加健行，還有親子活動，為活動帶到最高潮，縣府準備的限量國慶帆布袋秒殺一空，不少民眾開心的大喊，參加今年的國慶日超讚，中華民國生日快樂。

王惠美表示，感謝民眾熱情參與，9月底公布活動訊息，不到2天報名人數就突破2千人，今天一早聚集4000人，一起來參加升旗典禮，為國慶日增添活力，也一起為彰化的未來加油打氣。尤其青天白日滿地紅是全世界最美的國旗，中華民國更是象徵自由民主的燈塔，期盼藉由這場典禮來感念開國先人們拋頭顱灑熱血為民主來奮鬥，也凝聚國人團結意志跟愛國之心，共同在這塊土地繼續來努力奮鬥。

王惠美進一步指出，彰化更是造就了中小企業原鄉的美名，更有正新、建大、美麗達、帝寶、寶成等世界級的大廠，撐起了全球關鍵供應鏈，彰化子弟近年在國際舞台屢創佳績，平和國小曲棍球隊締造世界冠軍五連霸、田尾國小巧固球隊勇奪世界冠軍，還有大村國小合唱團、彰化縣青少年管弦樂團，站上國際舞台獻唱，讓世界聽見台灣，光耀我們引以為傲的中華民國，舉起國旗的場面格外的令人感動。

活動內容有靜態也有動態表演，除了健行，還有公益市集、親子體驗區、闖關卡集點等多元活動，也有學校、社團的舞蹈和音樂演出，親子互動遊戲如氣墊床、手繪風箏、泡泡體驗等，縣府準備4000份限量國慶帆布袋、國旗毛巾及紋身貼紙，還有抽獎活動，不少參與的民眾都超開心的大喊「參加今年的國慶日超有意義」。