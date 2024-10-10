祖孫三代都是國慶寶寶！　39歲壽星四寶爸超嗨：全國幫我們慶生

▲伍姓人父喜迎家族第三代國慶寶寶，也晉升四寶爸。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

今日是10月10日雙十國慶日，一對伍姓夫婦於上午8點多於衛福部南投醫院喜迎兒子出世，而不但是夫婦倆第四個孩子，更巧的是其父親及祖父也都在國慶日出生，祖孫三代都是「國慶寶寶」；院方表示感到相當驚喜，並獻上滿滿祝福，另預計下午會再添一名國慶女寶寶。

南投醫院婦產科主任陳麗琴指出，這位國慶寶寶也是院內今日第一位報到的新生兒，39歲媽媽全姓婦人懷孕期間因血壓較高，且出現蛋白尿，診斷為俗稱妊娠毒血症的子癲前症，雖然沒有明顯不適症狀，但仍提醒她該病症除孕期高血壓，還可能對母體及胎兒造成危害，嚴重的話恐母胎性命皆受到威脅，不可輕忽。

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全姓產婦相當遵從醫師的專業囑咐，懷孕期間皆有密切追蹤監測，並且於生產前幾天即安排住院觀察，給予藥物治療，努力以37週為目標；經計算足月時間點，剛好跟國慶日相近，而且伍姓爸爸跟祖父也都在10月10日出生，便在溝通討論後，安排今日剖腹，順利誕下體重近2700公克的第三代國慶寶寶。

同為壽星、今天過39歲生日的伍姓爸爸，開心地抱著兒子讓院方留下珍貴合照、滿臉都是掩藏不住的笑意，也表示未來和兒子的生日都有整個國家一起幫他們慶生，普天同慶，只可惜孩子的祖父已經不在人世，無法三代同堂一起慶祝。