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離開座位手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」爆共鳴

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲許多人離開座位時，會把手機放在桌上。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人到國外旅遊時，常會覺得治安比較差，貴重物品被偷的事件也層出不窮，有網友大讚，台灣的治安真的很好，在咖啡廳看到有民眾把筆電、手機放在桌上，離開座位去做其他事情，完全不擔心東西被偷，驚呼「大概只有在台灣才能做到」。對此，有網友點出，在台灣容易被偷的4樣物品。

有網友在Threads發文，在星巴克用餐時，發現旁邊的客人離開座位，卻將手機和電腦放在桌上未帶走，讓他驚嘆只有在台灣才看得到這種情況。

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貼文曝光，許多網友有感，「我如果坐隔壁會幫他顧東西」、「台灣一直是治安最好的前五名」、「我上次在星巴克，也是錢包耳機什麼的都放桌上，然後只有我的巧克力蛋糕不翼而飛」、「圖書館看過更猛的，電腦手機鑰匙都放桌上就算了，背包拉鍊沒拉整個大開，都可以看見裡面有iPad跟錢包，毫無防備到我都懷疑這是不是在釣魚」、「花蓮星巴克也看過這樣，直接筆電和手機丟桌上，人不在座位的」、「台灣善良守法的人民其實真的很多」。

底下就有網友指出，在台灣最容易被偷的4樣東西，前四名依序是雨傘、衛生紙、機車上的抹布，以及安全帽。許多網友頻頻點頭，「台灣人不會偷筆電但會偷雨傘」、「雨傘跟機車上的抹布在台灣失竊率最高」、「5.掛在機車上的飲料跟食物」、「我記得好久以前我被偷過高麗菜跟星冰樂」、「鹹酥雞，一定一定會被幹走」、「有一次忘記拔鑰匙，回來鑰匙被放到前面的置物格，車廂裡的便宜外套被拿走」。

就有網友笑說，「台灣被偷的東西，你永遠想不到，明明桌上一堆更值錢的，但你回來可能是發現筆不見，而且還是一直很便宜的筆」、「在台灣你把iPhone跟便當一起放在機車前面，通常都是便當會不見」。

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