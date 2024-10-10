颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

▲新北市萬里區公所10日上午在公所1樓廣場舉辦2024年國慶日升旗典禮。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區公所於今（10日）上午8時在公所1樓廣場舉辦中華民國2024年國慶日升旗典禮，除了市政顧問張慶傳、萬里區各里長、社區發展協會理事長、學校校長、野柳地質公園經營團隊代表及各單位主管外，吸引了超過380位民眾踴躍參與，不僅讓大家感受到強烈的愛國情懷，也象徵著在災後的平安重聚。

萬里區公所表示，此次生旗由區長黃雱勉率公所團隊、各長官貴賓，以及萬里金山不分男女老少，一同大聲唱出國歌，隨著國旗冉冉升起，現場洋溢著莊嚴與愛國情懷。典禮結束後，原定在大鵬足湯公園健走，步道因風災短期內無法修復而取消。

為了呼應全民健康的理念，特別安排由衛生所專業的照服員帶領全場進行充滿活力的健康操，伴著輕快的節奏一同伸展身體，感受運動帶來的放鬆與健康，現場氣氛熱烈而愉快。

萬里區長黃雱勉表示，山陀兒颱風造成區內多處災情，萬里區民衆秉著堅忍精神迅速恢復正常生活，國慶升旗典禮與健康操圓滿落幕，不僅是慶祝國家生日，也是對萬里平安的見證。

黃雱勉說，市府、公所、萬里各公務單位及民間力量會致力於居民在災後能夠快速恢復正常生活，讓區內的每一位居民都能感受到來自各界的支持與溫暖，讓大家在國慶的日子裡，感受到團結與希望。