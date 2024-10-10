　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

▲颱風豪雨肆虐新北中重生 萬里居民歡度國慶動健康。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲新北市萬里區公所10日上午在公所1樓廣場舉辦2024年國慶日升旗典禮。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區公所於今（10日）上午8時在公所1樓廣場舉辦中華民國2024年國慶日升旗典禮，除了市政顧問張慶傳、萬里區各里長、社區發展協會理事長、學校校長、野柳地質公園經營團隊代表及各單位主管外，吸引了超過380位民眾踴躍參與，不僅讓大家感受到強烈的愛國情懷，也象徵著在災後的平安重聚。

萬里區公所表示，此次生旗由區長黃雱勉率公所團隊、各長官貴賓，以及萬里金山不分男女老少，一同大聲唱出國歌，隨著國旗冉冉升起，現場洋溢著莊嚴與愛國情懷。典禮結束後，原定在大鵬足湯公園健走，步道因風災短期內無法修復而取消。

▲颱風豪雨肆虐新北中重生 萬里居民歡度國慶動健康。（圖／新北市萬里區公所提供）

為了呼應全民健康的理念，特別安排由衛生所專業的照服員帶領全場進行充滿活力的健康操，伴著輕快的節奏一同伸展身體，感受運動帶來的放鬆與健康，現場氣氛熱烈而愉快。

萬里區長黃雱勉表示，山陀兒颱風造成區內多處災情，萬里區民衆秉著堅忍精神迅速恢復正常生活，國慶升旗典禮與健康操圓滿落幕，不僅是慶祝國家生日，也是對萬里平安的見證。

黃雱勉說，市府、公所、萬里各公務單位及民間力量會致力於居民在災後能夠快速恢復正常生活，讓區內的每一位居民都能感受到來自各界的支持與溫暖，讓大家在國慶的日子裡，感受到團結與希望。

▲颱風豪雨肆虐新北中重生 萬里居民歡度國慶動健康。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲颱風豪雨肆虐新北中重生 萬里居民歡度國慶動健康。（圖／新北市萬里區公所提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►勇消颱風天忙救災...乖乖排隊買便當遭公審　謝國樑到分隊力挺

►金山夫妻遭洪水沖走雙亡！遺體送抵殯儀館　女兒崩潰：我沒有爸媽了

►最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家　遭洪水沖走雙亡

►快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

►大雨狂炸泥流滾滾！金山老街淹成「水上市場」　阿伯大腿泡水無奈

►台2線超扯畫面曝！溪水暴漲淹到路　員警泡在泥黃汪洋「深及胸」

ET快訊
泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光
凍齡玉女遭親姊「騙光2億家產」！　近況曝光
韓國瑜太投入！遭禮賓小姐提醒「回座位」畫面曝
恐怖雙面人！6寶媽網紅溺死2歲童　昔嘆：看虐童新聞很痛心
女工「上身絞碎下身打包」慘死！　業者遭勒令停工
快訊／國慶日重大車禍！　台中砂石車撞死女騎士
快訊／《終極》女神國慶宣布：我結婚了
撒哈拉沙漠淹水了！　驚人空拍照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

2014年台南國慶升旗典禮　黃偉哲：前人守護國家不易應珍惜熱愛這片土地

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　百位青花瓷旗袍美女快閃走秀

超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

快了！桃園「班班有鮮乳」何時實施？　市府：10／ 16日開始供應

慶重陽！北榮桃園分院「彩虹居」　疊杯比賽登高提升專注力

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

颱風豪雨肆虐後重生！新北萬里居民歡度國慶　活力操取代健行

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

2014年台南國慶升旗典禮　黃偉哲：前人守護國家不易應珍惜熱愛這片土地

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　百位青花瓷旗袍美女快閃走秀

超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

快了！桃園「班班有鮮乳」何時實施？　市府：10／ 16日開始供應

慶重陽！北榮桃園分院「彩虹居」　疊杯比賽登高提升專注力

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

饗賓再推新品牌！主打單點日料「貓將壽司」明年開幕

泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光「純白花束簇擁」

國慶寶寶來了！台大產婦「10月10日10點10分」順利生產

日本關西4鐵道10／29起感應信用卡就能搭　最遠能到名古屋

「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

山本由伸、達比修有G5夢之對決？道奇主帥11日決定　

地方熱門新聞

桃園班班有鮮乳何時實施　市府：10/ 16日起

人氣IP「橘貓重重」　國慶日快閃桃藝工坊

農漁牧災損品項單價陳亭妃要求每年滾動式檢討

慶重陽！北榮桃園分院彩虹居　疊杯比賽登高

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅10／12起跑

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　旗袍美女走秀

蘭花展為水道館慶暖身潑墨色石斛蘭成目光焦點

游顥喊話修國土法、暫緩2年上路

更多熱門

相關新聞

賴清德喊「政黨利益不能凌駕人民」　黃揚明：賴主席做到了嗎？

賴清德喊「政黨利益不能凌駕人民」　黃揚明：賴主席做到了嗎？

中華民國113年國慶大典今（10日）登場，總統賴清德發表「首次國慶演說」，引起外界熱議。對此，媒體人黃揚明分析內容指出，賴清德談到兩岸關係強調「中華人民共和國無權代表台灣」，是對中態度最強硬的部分，而賴談到朝野議題提到「政黨利益不能凌駕人民利益」，他質疑，但賴總統，在擔任賴主席的同時，做到了嗎？

韓看演出太投入　靠禮賓小姐提醒回座位

韓看演出太投入　靠禮賓小姐提醒回座位

黃國昌批賴清德演講「空洞又心虛」

黃國昌批賴清德演講「空洞又心虛」

評賴清德、韓國瑜國慶演說！　林濁水：滿滿孤臣孽子情懷

評賴清德、韓國瑜國慶演說！　林濁水：滿滿孤臣孽子情懷

雙十只放1天　他驚「沒彈性調整？」大票笑了

雙十只放1天　他驚「沒彈性調整？」大票笑了

關鍵字：

新北萬里升旗雙十國慶

讀者迴響

熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

國慶文「台藝人第一PO是他」！

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

KID老婆平安生下女兒

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面