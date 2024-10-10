雙十只放1天「沒彈性調整」他驚：很多想休4天吧？　大票笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年雙十節國慶日落在周四，單放10月10日一天，沒有連休。就有網友表示，如果彈性放假就有四天連假了，「應該很多人都想要有四天連假吧！往年如此，好像都會彈性調整。」話題引發議論，大票人秒搖頭，「要連假就請假啊！」還有網友直呼，「之前放連假可是被罵翻天，現在不連假了又有話說了。」

有網友在匿名公社表示，「今年國慶日在星期四，都沒有彈性放假…」，認為應該很多人都想要放四天連假，也提到往年如果遇到這樣的情況，好像都會彈性調整成四天連假。

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貼文引發議論，許多人紛紛笑了，「自己請假不就好了～這樣比較不會到處都塞車啊！」、「請假啊，連休四」、「我寧可不要連休，之後補假更累人」、「當初就很多人抱怨補班太多，才調整沒連休」、「請假是好方法…想連休的孩子們，都嘛請假了。」

不過，原PO也在留言處補充，會那麼想的原因，是因為不敢隨便幫孩子請假，「回想去年或前年的連假，好像也不錯啊！」現在這樣雖然也不是不能接受，但好像少了以往放連假前的雀躍感。就有人也表示理解，但也安慰道，「上學其實沒那麼重要，以台灣的教育內容來說，只是為了考試而已，童年比學那些沒用的重要多了。」

另外，日前有網友在PTT好奇發文，大家國慶日有什麼規劃？同時也直呼「應該蠻多人都請了周五創造連假吧？」話題瞬間引發熱議，「才放一天可以去哪QQ」、「一天超少，幸好再隔一天又是假日」、「那鐵定是在家睡覺。」但也有人打算出遊踏青，「爬山運動」、「有放的話去關仔嶺一日遊」、「帶日本朋友去玩。」

雙十節是今年最後一個國定假日，去年因為太多補班日引發民怨，而今年改成只單放一天，星期五（11日）回歸上班日，若想連休的人就可以使用特休權益，自己的假自己放。