賴清德「祖國論」惹議　傅崐萁：讓台灣安居樂業才是從政者該做的

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記者崔至雲／台北報導

今（10日）是雙十國慶，國慶大會在總統府前登場。約於上午9時，國民黨團立委由總召傅崐萁帶領下進場。對於總統賴清德日前的「祖國論」，傅崐萁指出，四年一任的總統，往往只是中華民國短暫歷史上的過客，如何讓台灣安居樂業、讓台灣增加能見度，才是從政者該做的事。

▲立法院國民黨團總召傅崐萁受訪。（圖／記者陳家祥攝）



傅崐萁，今天非常高興參加中華民國的生日，國慶大典也在總統府前正式展開，大家帶著歡欣鼓舞的心情來總統府，國民黨立委不缺席，一起來為中華民國加油，大家加油。

對於賴清德日前的「祖國論」，傅崐萁表示，四年一任的總統，往往只是中華民國歷史上的過客，中華民國存在的事實，在全世界都承認的，如果「祖國論」屬實，那是不是大清王朝是中華民國的祖國？明朝是不是清朝的祖國？

傅崐萁認為，在此時此刻，要如何讓台灣安居樂業，能夠一起慶祝國慶，讓台灣能見度走出去，大家一起努力打拼，創造兩岸和平的台灣，才是從政者該做事情，國民黨團為中華民國加油，中華民國生日快樂，大家一起加油。

另，對於院長韓國瑜特別為民眾黨主席柯文哲保留座位，傅崐萁說，韓是非常貼心的大會主席，這麼重要的慶典，大家都給予尊重，不分朝野一起愛國家，尤其是在野黨的領袖，當然要留位置，還是希望他來參加國慶，畢竟唯有朝野同心才是台灣之福。

