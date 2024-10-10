馬英九缺席國慶大會　王定宇：比國台辦還要國台辦

▲前總統馬英九出席 國民黨中央舉辦國慶升旗典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九因不滿總統賴清德主張的「新兩國論」追求台獨路線，決定不出席國慶大典。對此，民進黨立委王定宇表示，讓人遺憾，馬英九用國家慶典作為向中國表態的工具，反應比中國國台辦還國台辦。

馬英九稍早時表示，今天是雙十國慶，大家普天同慶、薄海歡騰，原本他應該出席國慶大典，但是他決定不去參加了。因為賴清德主張新兩國論追求台獨路線，嚴重違法中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。

馬英九呼籲賴清德，立即冷靜下心來，懸崖勒馬，以全體臺灣人民的幸福為念，放棄荒謬、違憲的「新兩國論」，不要為了個人錯誤的意識形態，再讓全體臺灣人民陷入險境，「否則你就對不起人民，你就不配再擔任中華民國總統！」

王定宇說，國慶大會上，歷任不同黨派元首將會齊聚一堂，這不僅是國家喜事，更見證台灣民主，馬英九卻選擇用國家慶典作為向中國表態、表忠的工具，讓人極度遺憾。

王定宇指出，賴清德的憲法國民主權論或是祖國論，這些說法馬英九不贊成哪點？這都是根據事實、根據憲法，用簡單事實、基礎邏輯呈現出來，馬英久的反應比卻國台辦大，還用國慶表態，讓大家失望。