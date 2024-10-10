賴清德國慶演說將提朝野合作　朱立倫籲：別用民進黨角度面對問題

▲國民黨中央舉辦國慶升旗典禮，主席朱立倫、前總統馬英九出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今10日將於國慶典禮上發表他任內首場國慶演講。據指出，本次將以「團結台灣，共圓夢想」為主，關鍵字更以「跨」為元素，其中也將提到跨黨派的朝野合作等精神。對此，國民黨主席朱立倫表示，請賴清德用總統的高度，而不是用民進黨的角度來面對這些問題，總統的高度就是請國會支持行政院的預算，但是也要請行政院尊重立法院就這些法律跟決議。

朱立倫今年將出席國慶大典，他受訪表示，他只有去年沒有去總統府，因為去年整個國慶的大典，完全消滅中華民國因素，他相信今年在立法院長韓國瑜的撥亂反正之下，中華民國的元素能夠充分的展現，也讓全民不管各黨派，大家一起來慶賀中華民國生日。

對於賴清德將在國慶大典提及跨黨派的朝野合作，朱立倫認為，國民黨對於所有福國利民的法案跟預算一定全力的支持，但是也要請行政院長卓榮泰回應立法院通過的法律或主要各黨都同意的這些決議，這也是一個朝野互動以及對國會的尊重。

朱立倫也向賴清德喊話，他再次請賴清德用總統的高度，而不是用民進黨的角度來面對這些問題，總統的高度就是請國會支持行政院的預算，但是也要請行政院尊重立法院就這些法律跟立法院的決議。

另，賴清德也將在國慶大典中再次強調中華民國、中華人民共和國互不隸屬的政策立場。朱立倫回應，他相信今天所有的國際朋友都很關心這個議題，如果賴清德讓大家很放心的話，相信美國或國際也不會這麼樣的緊張或這麼關心這個議題，或事先特別要強調美國的一中政策，美國不支持台獨等等，賴清德必須要拿出他的智慧，跨越狹隘的意識形態，能夠真正展現出讓兩岸和平的一個方式或者是講法或立場，唯有這樣才能夠讓大家能夠安居樂業的過好日子。

