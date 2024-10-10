期許賴清德「跨」意識形態　蔣萬安：盼兩岸關係緩和、傾聽民眾心聲

▲蔣萬安參加台北市政府前升旗活動。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德10日將於國慶典禮上發表任內首場國慶演講，已傳出此次講稿定調為「團結台灣，共圓夢想」，關鍵字以「跨」為元素，貫穿通篇架構。對此，台北市長蔣萬安表示，期許賴清德能跨越意識形態，以民為本、傾聽民眾心聲，也希望兩岸關係大環境能和緩一些。

蔣萬安10日上午7時參加台北市政府升旗典禮，帶著「二寶」、「三寶」一同路跑。會後，被問到怎麼看賴清德演講主題為「跨」？蔣萬安回應，期許賴清德能跨越意識形態，能夠帶領著大家熱愛中華民國，「我想這是我們共同期許」。

針對國民黨主席朱立倫也喊話賴清德、民進黨跨越狹隘意識形態，並認為台獨是一條走不通的路，造成台灣困境也是國際共同反對？蔣萬安提及，所以希望也期許賴清德跨越意識形態，「我們都熱愛中華民國，也希望兩岸關係大環境能和緩一些，能夠帶來和平穩定曙光」。

媒體追問，前總統馬英九臨時不去總統府前國慶大典，因為認為賴說出「新兩國論」是麻煩製造者？蔣萬安說，「我們當然對於賴清德率領的團隊有很深期許，希望跨過意識形態，能夠以民為本、傾聽民眾心聲，不管在各項議題、政策規劃跟推動上，都希望能夠符合民眾期待」。

▼台北市長蔣萬安帶二寶、三寶出席台北市政府前國慶活動 。（圖／記者袁茵攝）