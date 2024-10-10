快訊／馬英九不出席國慶大會！　怒轟賴清德主張「新兩國論」

▲前總統馬英九不出席國慶大會 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國慶大會今（10日）在總統府前舉行，原本會出席典禮的前總統馬英九稍早在國黨中央黨部前宣布，因不滿總統賴清德主張的「新兩國論」追求台獨路線，他決定不出席國慶大典，認為賴清德嚴重影響中華民國憲法，帶著2300萬人民走向危險，呼籲賴清德懸崖勒馬、快放棄新兩國論。

馬英九表示，今天是雙十國慶，大家普天同慶、薄海歡騰，原本他應該出席國慶大典，但是他決定不去參加了。因為賴清德主張新兩國論追求台獨路線，嚴重違法中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。

馬英九強調，根據中華民國現行憲法，台灣跟大陸彼此之間並不是兩個國家，而是兩個地區，可以相互和平共處，他在總統任內、2015年跟大陸領導人習近平在新加坡會面，兩岸也簽署了23個協議，但是賴清德現在卻違反憲法，提出「新兩國論」，引發台海緊張，全球嚴重關切，他已經成為一個不折不扣的麻煩製造者trouble maker。



馬英九說明，現在國際間已有許多質疑賴清德路線的聲音，包括美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）批評賴清德「挑釁程度高於蔡英文前總統」，又有全球知名、總部設於比利時首都布魯塞爾的國際非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」最近發表報告，更建議賴清德應該重申依據我國的《憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，避免挑釁的語言。一個美國的媒體與一個歐洲的民間組織竟然同時批評賴清德總統違反他自己本國的憲法與法律，這些國際共識對臺灣是何其難堪、何其嚴重的指控？賴總統難道還不應該自我檢討，儘快改正錯誤嗎？



馬英九呼籲賴清德，立即冷靜下心來，懸崖勒馬，以全體臺灣人民的幸福為念，放棄荒謬、違憲的「新兩國論」，不要為了個人錯誤的意識形態，再讓全體臺灣人民陷入險境，「否則你就對不起人民，你就不配再擔任中華民國總統！」。

