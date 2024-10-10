美學者：賴清德將「負責任處理國慶演說」　不給北京藉口

▲總統賴清德將發表上任後的首次國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電

總統賴清德將發表上任後的首次國慶演說，外界高度關注。美國智庫學者成斌9日表示，他預期賴總統會非常負責任地處理演說內容，不讓北京有藉口升級情勢。此外，美國將舉行大選的節骨眼，也不宜加劇緊張。

華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute，AEI）上午舉辦座談，聚焦中國國家領導人習近平追求的政治成就。美國和平研究所（USIP）資深顧問成斌會後接受中央社採訪時，作出上述評估。

成斌說，中國必然高度關注賴總統的演說，台灣前總統蔡英文及賴總統給他的印象是，兩人都明白循過去民進黨總統的做法將帶來非常高的風險。再加上距離美國總統大選不到4週，「現在不是激怒美國領導層的時候」。

他判斷賴總統將「非常負責任地」處理演說，不會讓北京有藉口升級情勢。但賴總統也不會說出任何讓北京可以宣稱「他（賴總統）終於覺悟，開始回歸『祖國』」的內容。

成斌認為，賴總統日前的「祖國論」未必讓中國意外。北京了解台灣不會說九二共識、「永遠不宣佈獨立」等「順耳」的言論，當前重點在於台灣未來拋出的內容「有多惱人」。

▲美國智庫學者成斌預期，賴總統會非常負責任地處理演說內容，不讓北京有藉口升級情勢。（圖／記者李毓康攝）



中國回應雙十演說方面，彭博（Bloomberg News）及路透社9日引述美國官員報導，中國可能利用賴總統的國慶談話來加劇緊張局勢，可能以此作為藉口進行軍演。

成斌也表示，完全能預期解放軍戰機靠近台海中線。值得一提的是，孫中山一直以來都是現代中國的國父。因此，中國很可能會對外將台灣慶祝雙十詮釋為「兩岸都追念孫中山」。

成斌指出，北京也會藉機要台灣斟酌未來，特別是以「身為中國的一部分」進行思考。不過，中國釋出這樣的訊息不見得有用，如果又同時祭出軍事威脅，效力更減。

整體而言，成斌認為，雙十國慶後既不會見到兩岸橄欖枝，局勢也不會激化。中國及俄羅斯在台灣周邊的動作卻可能逐漸增加，向台灣展示中俄聯手的態勢。

他指出，這與中國和俄羅斯多艘海軍軍艦去年聯合巡邏美國阿拉斯加附近，及中俄軍機在日本海上空聯合飛行等趨勢一致，兩軍合作將是更大規模計畫的一環。

與會的德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，6月到10月是中國主要軍事演習登場的時期，解放軍已經準備好進行軍演，但對賴總統演說的具體反應，將取決於北京如何評估他的演說內容。

葛來儀說，賴總統的演說內容固然重要，不過，北京認為他支持獨立，因此仍將持續以軍事等方式對台灣施壓，也可能涉及經濟面向、資訊戰及駭客攻擊等，程度有所不同。

AEI資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）指出，「祖國論」符合事實，中華人民共和國從未統治過中華民國，「我們在美國一直都是這麼說的」，北京也清楚這項事實，但仍將持續恫嚇台灣，升高混合戰術強度。美國、台灣和其他盟友需持續削弱中國恐嚇台灣的意圖。