國慶高速公路「5大地雷路段曝」　高公局：中午後出發避塞車

▲今天是國慶日，國1南向楊梅-新竹、國5南向南港系統-頭城等5大路段較壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）
記者蔡亞樺／台北報導
今天是雙十國慶日，高速公路局預估今日國道整體交通量102百萬車公里，預判重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人下午5時後出發。
高公局指出，昨日國道全日交通量為 101.2百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與平日年平均交通量(2.6百萬車公里)相當。
高公局觀測昨下午國1南向東湖-台北、桃園-中壢、湖口-新竹、安定-大灣、仁德系統-岡山及國3南向安坑-樹林、北向龍潭-安坑等都會區路段，受下班車流影響而有壅塞，其餘國道路段大致正常，整體車流於晚間8時30分紓解。
目前全國道路況大致正常順長，高公局預估今日國道交通量為102百萬車公里，統計截至上午8時，交通量為14.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路及匝道儀控。
高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰及國5南向南港系統-頭城；建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人儘量於下午17時後出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離並小心駕駛，以因應突發狀況。
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