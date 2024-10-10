全國最大國旗台中登場　藍營一姐：我們只有一個國，就是中華民國

▲台中市政府今天在府前廣場舉行國慶日活動，市長盧秀燕表示，我們只有一個國，那就是中華民國。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

今天是雙十節，台中市政府113年國慶升旗典禮上午8時在府前廣場舉行，由惠文高中儀隊操槍演出揭幕，接著由72位消防員、各區公所工班及環保志工展護巨幅國旗進場，24乘36公尺的巨幅國旗場面吸睛壯觀。市長盧秀燕致詞表示，「我們只有一個國，那就是中華民國；我們只有一個家，那就是台灣」。

盧秀燕指出，今天約有2萬人來參加，昨晚就有很多人在市民廣場排隊，等著參加升旗國旗典禮，並領取國慶紀念品，可見大家對國家生日的熱愛及對升旗典禮的期待，使她非常感動，也表示台灣會更好、國家會更昌盛。

▲台中市政府安排巨幅國旗進場，場面相當壯觀。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕提到，我們只有一個國，那就是中華民國；我們只有一個家，那就是台灣。今年台灣並不平靜，一連串的天災，包括花蓮大地震、凱米颱風、山陀兒颱風等，造成國人傷亡、家園摧毀，生計也受到影響，花蓮經濟還沒有恢復，台中市各機關、團體，紛紛前往花蓮觀光旅遊、消費，幫忙花蓮振興經濟。

此外，山陀兒颱風一結束，台中市政府的救援隊立刻出動，分別前往高雄、基隆協助救災，明天還會加派交通局隊伍，前往高雄協助修復紅綠燈等號誌，讓高雄市民早日恢復正常生活。

立法院副院長江啟臣一早也特地到場與民眾致意，隨即趕往總統府升旗典禮，江副院長表示，只要能跟大家一起慶祝中華民國生日快樂，就是最開心的事，並領著現場民眾，一起高喊三聲「中華民國生日快樂」！