午後對流旺盛「降雨熱區曝」　專家：還有熱帶擾動

▲今天國慶日，東北季風帶來的水氣減少，大部分地區一整天維持多雲或晴的天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天國慶日，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，東北季風帶來的水氣明顯減少，迎風面大台北、宜蘭到花蓮有些局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流發展降雨機會，而昨下午生成的百里嘉颱風，將快速向日本以東逐漸北上，對台灣沒影響，再來要有擾動發展可能要等到下旬。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，今日大部分地區的天氣都蠻好的，一整天維持多雲或晴的天氣型態。受到東北季風直接影響的北部、東北部白天高溫在25至27度左右，花東地區高溫28至30度，中南部還是可以超過30度以上。

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他提醒，南北之間仍存在溫度上的差異，夜晚清晨各地預報低溫在22至24度間，不過在部分空曠地區有可能降到20度上下，夜晚清晨較為偏涼，早起外出或是晚歸的朋友要多加注意。

吳聖宇表示，明、後天仍受東北季風影響，水氣不多，迎風面局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨的天氣型態。周日東北風漸轉為偏東風，並且維持到下周，幸好水氣不多，迎風面局部短暫陣雨、中南部山區午後局部熱對流降雨的情況可能還會維持一陣子，雨量都不大，降雨範圍也較小。

溫度方面，吳聖宇指出，明、後天仍受東北季風影響，北部、東北部溫度還是較為舒適，各地夜晚清晨較為偏涼，周日到下周風向轉偏東風，溫度較為上升，包括北部、東北部在內，各地高溫都有30度以上，中南部32至33度或以上。

他表示，夜晚清晨則還是較為偏涼，尤其是空曠地區配合夜間輻射冷卻作用，溫度仍可能稍低一些，日夜溫差的變化較大，提醒早出晚歸的朋友要持續注意日夜間溫度變化的情況。