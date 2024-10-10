國道3起車禍嚴重回堵！下午仍有6大地雷路段　建議出發時間曝

▲上午8時22分於國1南向193.6公里處事故 。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是國慶日，國道部分路段車多壅塞，車速僅20、30公里，上午也發生3起重大車禍，最嚴重回堵7公里，所幸皆排除，高公局指出，今下午重點路段包括國1北向苗栗-湖口、國5北向宜蘭-坪林等6路段，建議利用國5南向的用路人下午5時後出發，西部國道北向的用路人下午2時前出發，節省行車時間。

高公局統計截至今午12時，國道全線交通量為38.8百萬車公里，在預期流量範圍內，預估今日整體交通量為102百萬車公里。上午部分路段因零星事故造成車速較為緩慢，目前國道車多路段為國1南向埔鹽系統至員林、路竹至高科，其餘路段行車大致正常。

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高公局指出，今日上午8時22分於國1南向193.6公里處發生4輛小客車追撞，占用內側車道，8時45分排除，造成回堵5公里；10時52分於國1北向310.2公里處發生2輛小客車與小貨車追撞事故，占用內側車道，11時6分排除，造成回堵3公里。

▲11時13分於國1南向348.3公里處，發生3輛小客車追撞事故，造成後方回堵7公里。（圖／高公局提供）

在上午11時13分於國1南向348.3公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於11時41分排除，造成回堵7公里，事故對整體行車略有影響。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里，國3北向關西-大溪、草屯-霧峰，以及國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，用路人利用高速公路1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，避開國道壅塞路段及時段，並建議下午利用國5南向用路人，儘量下午5時後出發；西部國道北向用路人建議下午2時前出發，以節省行車時間。