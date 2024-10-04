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秋天森林大冒險心測！遇見的動物一秒看透你的自信指數

▲▼心測,自信,個性,心理測驗,動物,秋天,森林。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲走進秋天的森林裡，你覺得自己會遇見什麼動物？透過心測來了解自己的自信程度。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每個人都希望能對自己有信心，因為擁有自信的人總是特別有魅力，讓人忍不住被吸引！但自信過了頭，有時會變成「自戀」或「只顧自己」的形象；那麼你對自己有多大的自信呢？不妨來玩外國網站《an.an》的有趣心理測驗，根據在秋天的森林裡遇見的動物，來看看「你的自我肯定程度」。

Q：你在秋天的森林裡散步，突然遇見了一隻動物。你遇見的是什麼呢？

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▲▼心測,自信,個性,心理測驗,動物,秋天,森林。（圖／取自外國網站）

A：鹿
B：兔子
C：狐狸
D：松鼠

選好了嗎？在這個心理測驗中，「秋天」代表了你的感受力，而「森林」象徵著你隱藏的一面，你遇見的動物則反映了你的自信程度。所以，通過這次的森林探險，你可以了解自己有多少自我肯定感，趕快下滑看結果。

A：鹿／自我肯定度70%

選擇鹿的你，其實對自己的魅力很有自信，只是表面看起來有點「故作謙虛」。雖然大家可能不會馬上發現，但同性朋友可能會覺得你有點「刻意營造形象」；不過，異性對你可是非常著迷，許多人都被你迷得神魂顛倒呢。某種程度上，你擁有很聰明的自我肯定感，懂得展現自己。

B：兔子／自我肯定度95%

哇～你可是自信滿滿的一個人呢，甚至有點「小自戀」的傾向！但這可不一定是壞事，因為你會用心打扮自己，總是讓自己看起來閃閃發光。身邊的人也都覺得你很有條理，總是維持著最好的狀態，這是因為在內心深處，你其實對自己有很高的期待和驕傲，所以要讓自己做到最好。

C：狐狸／自我肯定度15%

選擇狐狸的你，應該是個非常謙虛且不太自信的人。你總是覺得自己不夠好，這樣的態度雖然讓你看起來很可愛，也容易讓人喜歡，但也讓你常常陷入「為什麼我這麼不行？」的負面情緒中。其實，周圍的人早就看見你的好，只是你還沒有意識到罷了，試著去接納自己，相信你能展現更多魅力！

D：松鼠／自我肯定度40%

你並不是那種超有自信的人，但你對別人的反應特別敏感，總是很在意別人對你的看法。所以，常常會因為周圍人的臉色而小心翼翼。其實，你可以試著更堅定自己的立場，不要太在意別人的眼光。只要你能重視自己，相信你會發現自己的閃光點。

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