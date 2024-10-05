要降溫了！下周迎「入秋首波東北季風」　大雨襲2地

▲下周將迎接入秋首道東北季風，北部、東北部有較大雨勢。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)和周日降雨趨緩，僅東半部有不定時短暫陣雨，西半部午後有局部雷陣雨；入秋後第一道東北季風下周一報到，北部和東半部有雨，其中北部和東北部有局部較大雨勢，下周二到下周五仍受東北季風影響，因進入秋天，早晚溫差大，高溫也跌破30度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今明兩天台灣附近吹偏東風，迎風面東半部有不定時短暫陣雨，今大台北有零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，因水氣不如前二天，北部、東北部雨勢不會那麼大；因進入秋天，早晚比較涼，低溫約24到25度，白天中南部高溫有30度機會。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，下周一開始入秋第一波東北季風正式報到，下周二到下周五仍受東北季風影響，其中下周一東北季風增強帶來較多水氣，北部、東北部有局部較大雨勢，花東有不定時短暫陣雨。中南部午後雷陣雨也會有局部大雨機會，尤其嘉義以南。

下周二到下周五仍以東北季風天氣型態為主，林定宜說明，北部、東半部將有不定時短暫陣雨，北部、東北部雨勢偶爾較大，中南部以山區降雨為主。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜指出，未來一周隨東北季風南下，天氣逐漸轉型到入秋天氣型態，低溫約23到24度，高溫很少超過30度，後期東北季風逐漸南下，天氣早晚比較涼，中南部日夜溫差大。