天氣轉涼「高雄人騎車1穿搭」他喊荒謬！　在地人笑翻：一定配短褲

▲高雄人已經在穿羽絨外套了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

過完中秋也正式迎來秋天，明顯感覺到天氣轉涼，有高雄人指出，騎車回家時感覺到空氣涼涼的，心想秋天終於來了，沒想到下秒就看到有人穿著羽絨外套，忍不住笑喊「我真的受不了高雄人」。貼文曝光，有網友狂點頭，高雄人真的超怕冷，「一言不合就掏羽絨衣！」

有網友在Threads發文，騎車回家的路上感覺天氣變得比較涼，心裡想著終於要迎來秋天了，然而下一秒就看到有機車騎士穿著羽絨外套，忍不住大笑出來，直呼「我真受不了高雄人（喜歡的意思）」。

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貼文曝光，笑翻許多網友，在高雄人眼裡，天氣沒有中間值，「高雄人羽絨衣＋短褲拖鞋是標配」、「只要一起風就會在路上看到有人穿羽絨衣，超荒謬」、「愛鼠意見不合就掏羽絨衣的港都寶貝們」、「高屏人真的超愛穿羽絨外套，我百思不得其解」、「高雄人沒有薄外套，一感覺降溫都直上羽絨衣」。

許多人都指出，高雄人特別怕冷，「低於20度都是寒流」、「我先生颱風前就把毯子拖出來包了，低於30度就覺得冷了」、「之前夏天尾聲去高雄旅遊，半夜出來覓食，發現高雄人真的超愛羽絨外套，我穿一件小外套好像異類」、「記得在高雄讀大學第一年的冬天，身為北部人的我完全沒感覺冷，但旁邊的高雄人穿羽絨外套」。

還有網友表示，天氣一轉涼，社區就有人在煮麻油雞了，氣溫差不多25度的時候，阿嬤就會提醒「變冷了，要多穿一點」，去北部念書的時候也發現，高雄人普遍不耐寒。還有嫁去高雄的網友表示，「我嫁來高雄之後羽絨衣通通都回收了，對台北人而言，高雄的冬天根本很舒服，至少不是濕冷」。