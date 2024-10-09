A股超5000檔個股下跌！滬指一度失守3300點…券商股衝高回落

▲A股9日開盤大跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大指數9日震盪下挫，滬深京個股超5000隻下跌，滬指失守3300點。券商股衝高回落，東方財富、中信證券股價一度創歷史新高。東方財富漲超6%，成交額突破500億元（人民幣，下同），再創歷史成交金額紀錄；中信證券漲超4%，成交額超270億元。

綜合陸媒報導，在連續大漲之後，A股三大股指9日大幅低開。早盤兩市一度回升跌幅收窄，但午前重返跌勢。午後回暖發力，尾盤跌幅較午市收盤略有擴大。

▲券商股衝高回落。（圖／翻攝自第一財經，上同）

至收盤，上證綜指跌6.62%，報3258.86點；科創50指數跌2.55%，報997.85點；深證成指跌8.15%，報10557.81點；創業板指跌10.59%，報2280.1點。

Wind統計顯示，兩市及北交所共294檔股票上漲，5039檔股票下跌，平盤有16檔股票。

滬深兩市成交總額2.9兆元，較前一交易日的3.4兆元減少5121億元。其中，滬市成交1.2兆元，比上一交易日1.5兆元減少2462億元，深市成交1.6兆元。

根據大智慧VIP，兩市及北交所共有76檔股票漲幅在9%以上，3162檔股票跌幅在9%以上。

興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，現在對中國股市，無論是A股或港股，都不只是一個觸底反彈，可能是更樂觀的反轉邏輯。但他也提醒，可能很快就會迎來大波動和大分化，建議放眼中期，買那些最好的標的，賺時間的紅利。

天風證券表示，兩大指標可以反映券商板塊行情演繹的進度，一是券商板塊成交額佔比和交易擁擠度，二是ETF基金和股指期貨升貼水情況。