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A股三大指一片綠！滬指「跌1.79%」　股民哀嚎：中計了快撤

▲A股大跌。（圖／CFP）

▲A股大跌。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大股指9日大幅低開，滬指跌1.79%，報3427.22點；深證成指跌2.92%，報11158.99點；創指跌4.84%，報2426.75點。A股8日開紅門，兩市成交額首度突破3兆元（人民幣，下同），讓大陸掀起全民瘋股，面對今早一片綠油油的景象，讓不少股民哀嚎不斷。

據《澎湃新聞》報導，從盤面上看，次新股大幅回撤，地產、文旅、食品等順週期方向明顯回調；純血鴻蒙開放公測，華為鴻蒙概念持續火熱，券商、半導體板塊局部活躍。

Wind統計顯示，兩市及北交所共229檔股票上漲，4991檔下跌，平盤有129檔股票。

▲▼A股9日低開。（圖／翻攝自微博）

▲A股9日低開。（圖／翻攝自微博）

資金方面，央行今日進行610億元7天期逆回購操作，得標利率1.50%，與昨日持平，因今日有1965億元14天期逆回購到期，實現淨迴籠1355億元。

兩融方面，兩市融資餘額增加1070.47億元，合計1.5兆元。

不少股民感嘆，「開戶第一課：別信A股」、「中計了，快撤」、「昨天入坑的散戶盤夠了嗎」、「第一波韭菜收割完成」、「已經忍不住開割嫩韭了」、「這是給新股民的下馬威嗎」、「市場風聲鶴唳，股指一落千丈」、「靠，昨天才買到最高點，被套了」、「這才是正常的節後大A」。

中信證券認為，近期金融、地產以及資本市場等各領域利多政策頻出，帶動資本市場信心重塑，以及市場對政策出台及基本面改善的預期，在目前的基本面環境下，後續增量政策，可能將集中在財政加碼（增發特別國債等，彌補廣義財政缺口，保持必要支出強度）、貨幣寬鬆（年內或仍有1次降準，年底或明年或有更大力度的降息）。

中信證券指出，對於債市而言，在政策預期快 速扭轉後回調幅度較大、速度較快，考慮到央行寬貨幣取向明確，債市在回調過後或將迎來配置機會，其中長端及超長端配置的性價比相對有提升。

▲▼A股9日低開。（圖／翻攝自微博）

▲A股9日開盤一片綠。（圖／翻攝自微博）

中原證券指出，週二A股市場高開低走、震盪上漲，早盤股指高開後震盪回落，盤中股指在3372點附近獲得支撐，午後股指維持震盪，尾盤企穩回升，盤中半導體、軟體開發、電池、網路服務以及證券等行業表現較好；旅遊酒店、航空機場、煤炭以及房地產等行業表現較弱，滬指全天基本呈現震盪上揚的運作特徵。

目前上證綜指與創業板指數的平均本益比分別為14.24倍、34.99倍，處於近三年中位數平均水平，適合中長期版面。兩市週二成交金額3.4兆元，處於近3年日均成交量中位數區域上方。

報導指出，隨著中國國內宏觀調控、促進成長政策持續落實，未來股指整體預期將維持震盪上行格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化。建議投資人短線關注證券、保險、晶片、醫藥、非銀金融、軟體開發以及新能源等產業的投資機會。

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