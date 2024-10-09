陸股開盤一片綠油油　全民瘋炒股！上海街頭大媽拿「股市祕籍」現身

▲民眾在上海街頭「股市沙龍」交換投資心得。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股在長假後開市，在消息面預期信心大增的情況下，在民間興起一波「炒股熱」。有部分「新股民」選擇在長假期間開戶，準備投入資本市場，據了解，新開證券帳戶將於今（9）日起用於交易。至於大陸A股今日是以回調走跌的行情開盤，三大板塊集體開低，呈現一片「綠油油」的景象。

▲網紅在「股市沙龍」開直播，請大叔大媽帶「股市祕籍」做效果。（圖／翻攝澎湃新聞）

《鳳凰網》報導，A股三大指數集體低開，滬指跌1.79%，深證成指跌2.92%，創業板指跌4.84%。盤面上，多數板塊飄綠，次新股、Sora概念、雲遊戲、房地產等板塊跌幅居前，EDA概念等板塊小幅上漲。

上海廣東路和西藏中路交叉口處的「野生」股市沙龍已存在三十多年，見證不少股海浮沉的歷史，隨著對A股的信心暴增，上海爺叔阿姨們在休市後又再度在此聚集起來，交換資訊。

一名名為「上海灘發哥」的自媒體人成為昨（8）日率先在沙龍露面的「網紅」。他還邀集幾名手持「股市祕籍」的阿姨和大叔們現身街頭開直播，一邊隨著指數波動評論，一邊呼籲網友及股民們，「不要盲目跟風！」

一名前往「沙龍」的股民陳先生表示，他在8日是最早來的一群人之一，手裡只有一支芯片股（晶片股），持倉三四年時間，近一年剛剛被「腰斬」，當日的行情，給他帶來的盈利就有將近5萬元（人民幣，下同）。

陳先生透露，手上這支股票幾年時間內大起大落，遇上了這波盈利，便決定趕緊到沙龍「取經」，好好做功課，期待要「真正炒股」。