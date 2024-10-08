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大陸 大陸焦點 特派現場

首度破3兆！A股收盤兩市成交額「超3.45兆元」…旅遊板塊下跌

▲看盤,陸股。（示意圖／CFP）

▲A股十一假期後開紅門。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大指數節後首日放量大漲，截至今（8）日15點收盤，滬指漲4.59%；深成指漲9.17%；創業板指漲17.25%；北證50指數漲24.71%。滬深兩市成交額突破3兆元（人民幣，下同），達3.45兆元，歷史上首度突破3兆元關卡。三市超5000檔個股上漲。

綜合陸媒報導，10月8日，A股市場全天大幅高開回落後再度走高，創業板指續創史上單日最大漲幅，較上交易日放達8589億，續創歷史天量。

盤面上，大金融股維持強勢，券商股領漲，48支券商股全線漲停；金融科技股持續走強，財富趨勢、同花順、頂點軟體、匯金科技等多股漲停。

▲A股8日收盤。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲A股8日收盤。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

半導體板塊開盤大漲，中芯國際、芯原股份、台基股份、卓勝微、滬矽產業等200餘股漲停。鴻蒙概念股震盪走高，法本資訊、天源迪科、誠邁科技、軟通動力等百股漲停。算力概念股震盪走強，新易盛、寒武紀、安諾其、工業富聯等多股漲停。整體上個股漲多跌少，全市場超5000檔個股上漲。

板塊方面，半導體、軟體開發、記憶體晶片、資料安全等板塊漲幅居前，旅遊等少數板塊下跌。

漲幅前五名的產業分別是半導體18.16%、軟體開發17.18%、電子化學品15.18%、電池14.47%、網路服務13.93%。

國家發展改革委主任鄭柵潔在記者會上表示，針對當前經濟運作中的新情況新問題，黨中央擴大國內有效需求、加大助企幫扶力道、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟回升。

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