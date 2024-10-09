嚮往到北部！找工作才知「難存錢」　過來人曝現實面：很想回南部

▲很多人選擇「北漂」。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人認為，北部的工作機會較多，薪資也較高，因此會選擇「北漂」。近日就有網友發文表示，她因為在北部讀大學，所以就曾猶豫要繼續留在北部工作，還是要回鄉？同時她也好奇，北漂真的比較快樂嗎？能夠存到錢嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「北漂真的比較快樂嗎」為標題發文，提到她在南部長大，小時候常覺得自己要是住北部就好了，後來也到北部讀大學。今年剛畢業的她，準備進入職場，因此難免會被問說，是不是會回南部工作？

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原PO坦言，她起初真的想留在北部工作，覺得機會多、自由度高，不過，若要用新鮮人的薪水來負擔北部的房租與生活費，根本難以存錢，所以最終還是向現實低頭，選擇回到南部工作。與此同時，她也好奇其他南部人的想法，大家會為了喜歡的產業而留在北部嗎？在北部工作、生活的話，真的能夠存到錢嗎？

貼文曝光後，有網友坦言，「北漂七年，會顧慮也存不了太多錢，但很現實的是，北部的就業機會真的多很多，產業發展規模也差很多」、「有些北漂的人看中的是那些工作『未來』薪水的『漲幅』，可能五年內需要租屋比較遠、比較小，生活品質比較差，但是之後薪水提高了，或是一直存錢，老了就回南部買大房」、「因為剛好找到現在這份工作不得不北漂，說實話真的很想回南部工作，但不好找到薪資滿意的」。

還有網友表示，「我依然待在南部，因為我知道北部超級不適合我」、「我也是從高雄北漂到台北，已經習慣北部的生活，也可以挑戰自己」、「就看你在意什麼吧！像我，家在最南部那邊，完全沒有像中山、信義這種地方可以逛街，但我生活中最不可缺少的就是逛街的樂趣，所以即使北漂可能存不到錢，我也過得很快樂」。