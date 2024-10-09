男友到租屋處沒幾天！她見「廁所變化」提分手　網喊：我也忍不了

▲原PO發現男友的衛生習慣很差。（示意圖／記者林緯平攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果另一半的衛生習慣不好，應該怎麼辦？近日有網友發文表示，她和男友交往一段時間後，對方有時會到租屋處找她，然而才來沒幾天，她卻發現廁所有很濃的尿騷味，且衛生紙「黃色的那面」還朝上、沾到垃圾袋，讓她實在難以接受。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友衛生習慣差」為標題發文，提到她和男友交往一段時間後，對方如果沒事，就會到租屋處找她，但是並不會過夜。只是男友明明也才來沒幾天，原PO就發現廁所很臭，有很濃的尿騷味，直到後來她才發現，原來是男友的尿都亂噴，就連馬桶蓋上也有尿漬。

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除此之外，原PO發現男友如果上大號，衛生紙「黃色那面」會直接朝上，甚至還沾到垃圾袋；若要打噴嚏，男友平時都會遮住，但在她家卻會直接噴在她的被子上，讓她覺得對方的衛生習慣很不好。由於這些舉動實在讓原PO無法忍受，因此她最後也決定與男友分手。

貼文曝光後，不少網友都表示，「衛生習慣差的人真的好噁」、「分得好，女生這樣我也忍不了」、「感覺就是巨嬰啊，好扯。 我個人也沒辦法接受衛生習慣不好的人，太噁心了」、「抱歉，我忍不住笑了，好險分手了」、「衛生習慣真的是共同生活的雷區」。還有男網友回應，「現在坐著尿尿要變成擇偶條件才行」、「我在家都坐著尿，就算亂噴也不會噴出來 ，衛生習慣真的很重要」。