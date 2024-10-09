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真的很難？文組妹目標「月入5萬↑」嘆沒好職缺　過來人曝關鍵

▲上班族,小資女,職員,員工,打電腦,上班。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

理工科不是每個人都讀得來，但不少人又擔心選了文組，未來會被取代或薪水不高。就有女網友表示，她是私大某語文學系畢業的，很多同學出社會後，不是跑保險就是從事房仲業，但她真的沒興趣，也不想做秘書、行政類的工作，不禁求助，對文組出身的人來說，要達到月薪5萬真的很困難嗎？

有妹子在Dcard請益「月薪5w對文組而言真的很困難嗎？」文中疑惑詢問，「讀文組是不是真的有所謂的薪水天花板？」她提到，自己是私大某語文學系畢業，看很多同學出社會後，不是賣保險就是從事房仲業，可她對這些一點興趣都沒有。

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她接著說，自己又不想去做秘書、行政工作，怕枯燥又沒「錢途」，「如果家裡沒有礦，是不是真的沒有好的職缺呢？眼下目標是能夠穩定月入5w。」

貼文引發討論，就有人直嘆，「我周遭的文組同學的確有月入五萬，但更多是不到五萬的，還好我當初轉系去讀工科」、「應該蠻難的，我在化工廠做製程，每天搬重物，碰觸強酸強鹼，爬很高的梯子，還要輪班，薪水大概才4萬初頭」、「我這爛學歷、夜間部畢業，科技業非工程師，熬7年才110，供參。」

不過，更多網友紛紛反駁，「我文組在科技業都一百多了…不用什麼都扯文組」、「我姐大學沒畢業去做芳療師，現在月薪6萬以上。沒有所謂天花板，要不要拼而已」、「不要把特例當通例，文組想賺6、7、8萬也是得花點功夫的」、「一般文書行政職當然很難，如果是業務或是有一技之長的工作，那薪水就是無限大，看你個人努力與選擇走哪一行。」

還有過來人分享，「文組學士畢業十年，月薪七萬，加年終120。雖然不算高薪，本人也不特別優秀，但薪資超過五萬滿多年了；這幾年各種跳槽，從科技業到金融業，從本土到外商再到本土。一路上該學的好好學，與人為善，維持關係；不用太拼命，多留意市場資訊，機會自然會來的」、「我純文組，一畢業進石頭，就五萬了」、「文組又學店如我，自學走純軟工作四年半都11w+了，別再文組又私大了，絕對不會枯燥又乏味。」

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