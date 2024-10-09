未婚懷孕要求36萬！外婆堅持「女人價值是聘金」　網淡定：看誰急

▲男網友到已懷孕女友家提親，沒想到外婆卻開口要36萬聘金。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

古代男女結婚時，男方為了感謝女方家長將女兒養大，會準備聘金作為答謝，不過現代許多家長認為結婚不是「賣女兒」，減少收聘金的禮數。不過就有一名網友表示，自己與女友先上車後補票，沒想到女方的外婆開口要36萬聘金，讓這門婚事卡住。

一名26歲的男網友在Dcard上以「結婚好困難」為題發文求助，他表示自己與23歲女友交往一年多現在不小心懷孕，與女方媽媽談婚事談攏，願意讓他們年輕人自己處理，登記、吃個餅，簡單家宴就好。沒想到，女方外婆知道了，說要照以前的方式娶親，請媒人、算日子等等習俗。

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原PO提到兩人經濟狀況，自己畢業3年，做一般普通的工作，剛開始28000，目前一個月薪水約5萬，有存了一點錢；女友則是大學剛畢業還沒有穩定工作。

上門談婚事時，外婆開口喊小聘36萬，媒人協調提議36萬就包含喜餅跟零零碎碎開銷，女方家也不用給嫁妝，「我也有跟阿嬤說明我們經濟情況，因為還要為我們還沒出生小孩做準備，之後還要買房子，所以我沒辦法把錢全部拿出來。」無奈外婆回答：「我孫女只值這些錢嗎？已經很少了，女人的價值就是聘金。」

原PO感嘆自己沒有特別會賺錢，但很想對女友跟小孩負責，自己原生家庭的經濟也是過得去而已，希望網友可以給些建議。

貼文一出不少人認為女友應該出面承擔、協調，畢竟是自己的外婆，「妳女友沒出來反對喔，現在什麼年代了，還在賣女兒賣孫女」、「你就慢慢拖時間到了，不結婚著急的是她外婆」、「噢那肚子放給他大好了，9個月之後再來看是不是堅持36萬，是的話只好讓她孫女成為優秀的單親媽媽了」、「該急的是你女友不是你，懷孕的是她耶，她如果坦不住自己的家人你就跟她拖啊。反正最後如果分手，吃虧的也是她們家。」

此外，也有人認為兩人的年紀及經濟狀況不穩定，卻意外懷孕，必須承擔後果，「誰叫你們這種條件還要懷孕，就算措施都有做好也可以墮胎，自己選的自己擔，先上車後補票你也沒什麼條件跟別人談」、「沒有錢的一直生，反而我身邊賺到錢的一群都不想生，社會悲劇」、「以你們的經濟條件先讓她懷孕真的不智， 但你如果現在說不然別結了，應該換外婆跳腳了。」

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