母女檔壽司店候位「剪起腳指甲」留一地屑　他傻了：當自家？

▲有家長在壽司店幫小孩剪指甲。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

在外面用餐若要候位，很多人會找事做等叫號，但這一幕讓眾人都傻眼。有民眾在壽司店候位時，看到一位媽媽直接在等待區幫女兒「剪腳指甲」，「是把這邊當自己家嗎？」更傻眼的是，剪完後還留一地指甲在地上。貼文引來網友開批，「難怪沒人想做服務業」、「真的是一點公德心都沒有。」

有網友在「Dcard」發文，當時母女倆坐在角落，小女生把拖鞋脫了放地上，赤腳坐在候位區的椅子上，一隻腳則放在家長的大腿上讓剪指甲。這一幕令原PO很傻眼，「是把這邊當自己家嗎？」更無語的是，對方剪完之後也沒有清掉垃圾的打算，就留一地指甲屑在地上。

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貼文一出，許多人忍不住撻伐，「服務員還要打掃指甲…難怪沒人想做服務業」、「真的是一點公德心都沒有，這種事情要留在家裡做，在外面這樣超沒衛生」、「這行為真的我不能認同，我有小孩我也不會在外面幫他剪指甲欸」、「…客人可不想壽司配指甲屑。」

還有網友也無奈分享，「我之前在台北市的大飯店上班（飯店裡面單價偏高的日本料理），一堆帶小孩的父母在吃飯的包廂裡面幫小孩換尿布，尿布都隨手亂丟，每一次都要用手撿，超臭」、「之前在飲料店打工，有客人坐在我機車上刮鬍子，刮完的刮鬍刀還丟在外面桌上。」