餐廳目擊情侶擁吻！男方當眾臉埋胸「拉肩帶含左乳」他看呆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

情侶在一起難免會想有親密接觸，但真的不是哪裡都適合。就有網友目睹一對男女在餐廳親熱，兩人不只熱情擁吻，男生還把頭埋到女生胸前，甚至把女方肩帶拉下，當場「含進去」。這一幕令原PO不禁開投票，好奇其他人會怎麼辦？話題引發議論。

有網友在Threads向餐飲同業提問，文中還原自己看到的畫面，「一對男女，女生穿細肩帶連身洋裝，兩人旁若無人地熱情擁吻（欸隔壁桌還真的有別的客人），親著親著男的埋頭到女生胸前，又親著親著把女生的肩帶往下拉，左邊那顆直接就露了出來，但他含進去了…」

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接著原PO就開投票，「你會？」「跟男生說本店禁用外食」、「就看看他們能繼續到什麼程度」、「跟旁邊客人說付費以解鎖更多」。貼文吸引2萬8千多人投票，其中最多人選「就看看他們能繼續到什麼程度（45%）」，第二多則是「跟男生說本店禁用外食（36%）」，最後是「跟旁邊客人說付費以解鎖更多（19%）」。

貼文引發熱議，「鎮定的向前，並輕聲詢問是否需要借用哺乳室」、「拿起手機實況轉播。各位現在看到的是男方張開了嘴巴，含進去了！含進去了！天啊他真的含進去了！」「直接朝著他們大喊：哇！這是可以免費看的嗎？」「請支援CCTV」、「一樣是內用，為什麼他的餐更豐富」、「我選擇開廣播『桌號oo號客人，本店禁用外食』」、「他們既然已經當你商旅，只好跟他們收一次商旅的錢。