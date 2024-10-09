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6.5萬人同時上線訂位！《黑白大廚》餐廳秒殺訂光　預訂暴增148%

《黑白大廚》帶旺餐廳業績　6.5萬人訂位1秒搶空

▲《黑白大廚》帶旺餐廳業績，6.5萬人訂位1秒搶空。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

近來備受觀眾喜愛的Netflix廚藝競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》，剛播出最後兩集，由「黑湯匙」廚師拿坡里美味黑幫獲勝，根據韓國餐廳訂位和評分服務CatchTable週一的數據顯示，9月份，曾參與節目的參賽者經營的餐廳，預訂量激增了148%。

其中白湯池廚師崔康祿的日本餐廳Neo成為最多人搜尋的餐廳，其次是好感度很高的黑湯匙廚師「外送員廚師」經營的中餐廳「度量」，平台表示，度量餐廳首次加入CatchTable訂位服務，約有6萬5,000人上線搶訂，10月份的訂位在1秒內被搶空，韓國餐飲業因經濟衰退而舉步維艱，但最近「由於《黑白大廚》，業績有所回升」。

製作單位要求參賽者嚴格保密，即使部分參賽者互相認識，但在參賽前彼此都不知道會加入節目拍攝，拍攝時不能使用手機，該節目導演談到第二輪（盲測）比賽，22名廚師被平均分為11名黑湯匙與11名白湯匙，並在第四輪（餐廳對抗）後進入4對4的對決，甚至連最後決賽也是1:1對決，坦言：「那是我感到最失望的時刻之一。從製作團隊的角度來看，如果人數不均衡，感覺會更『真實』。但這是我們無法控制的結果，所以我們只能接受。」


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