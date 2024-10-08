無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

▲雙月食品社外送餐點上月遭爆有蟑螂。（圖／取自google評價）



生活中心／台北報導

名列米其林必比登推介的「雙月食品社」日前遭爆料外送餐點有蟑螂，業者緊急向顧客道歉、也強調「遇到問題就是面對處理」。事發1個月後，雙葉今晚在臉書貼文無預警宣布創始的青島店即日起停業，主因是青島店確實老了舊了，客人說如果無法杜絕蟑螂那就不要開店，業者在評估青島店後，認為這樣老舊的環境條件，即便繼續非常用力的優化改善，可能還是有很高的風險，所以必須做抉擇。

9月初有消費者透過外送平台購買雙月食品社的餐點，竟然在菜裡發現有隻小蟑螂，除了向媒體爆料，也在Google留下1星評論。對此，雙月食品社緊急在Google及FB粉專跟客人道歉，也希望客人可以與他們聯絡，進一步了解狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時雙月食品社提到，「衛生安全是我們的責任，無論每月定期的消毒，每日的閉店衛生檢查，下班環境也都是乾乾淨淨的，但說真心話，真的無法100%保證永遠沒問題，只敢說盡力去做到最完善，如果不足，就努力改善加強，遇到問題就是面對處理。」

雙月食品社今晚則無預警宣布創始的青島店即刻起關店，業者表示，不想辜負大家對雙月的愛護與喜愛，所以更不得不做出這樣的決定，必須讓雙月青島店立刻關店。還請包容雙月說關就關的任性，請消費者放心，雙月還是會繼續努力，努力堅持雙月對客人的承諾，承諾讓雙月越來越棒。

不少網友則紛紛留言支持：「明明店很乾淨啊！服務人員也超熱心親切的！真的很難過！」、「真正的良心企業耶」、「會懷念青島店員工在階梯上熱情招呼客人溫暖遞餐的場景」。

雙月貼文全文如下：

人生總不斷的做選擇

做抉擇、做取捨

有人覺得瘋狂，

連續7年的米其林的名，

超級高的坪效營業額的利，

為何說關店就關店？

因為雙月選擇了

想要對每位喜愛雙月的貴賓負責，

因我們心愛的青島店確實老了舊了。

客人說:如果無法杜絕蟑螂

那就不要開店!

雖然很尖銳卻也很真實!

只是我們無法告訴客人:

「永遠完美」，

因為這不是實話，是胡話

雙月只敢保證 ，

我們勇於承擔負責並努力改進

也正因為雙月真的很努力與在乎，

在評估 青島店 後

這樣老舊的環境條件，

即便繼續非常用力的優化改善

可能還是有很高的風險，

所以必須做抉擇。

房東太太特別打來關心

眾多熟客的不斷詢問，

還有好多長官長輩的關心，

加上那麼多喜愛雙月的貴賓

雙月總是幸運幸福的

陪伴雙月成長的好夥伴說:

青島店是我們相遇的開始。

千萬別這麼說，

因為我淚水還想繼續在眼眶打轉

因為真的很在乎

因為真的很愛

因為真的很珍惜一切的美好

那麼多夥伴一路來的努力累積

也正因為如此，

不想辜負大家對雙月的愛護與喜愛，

所以更不得不做出這樣的決定，

必須讓雙月青島店立刻關店。

不知不覺中，社會的轉變

不論真相的軒然大波

只為追求血流成河，

確實讓心裡有很大的壓力

越想做好，越是在乎

越是如履薄冰，

小小的心

確實有點不能負荷!

心真的有一點累，偶爾會痛

但還是想努力學會堅強勇敢

因為畢竟雙月是幸福的 是幸運的

所以初心不敢忘

這次還請包容雙月說關就關的任性

請您放心，

我們還是會繼續努力，

努力堅持雙月對客人的承諾；

承諾讓雙月越來越棒

因為雙月要繼續努力

帶給大家更多的美好；

還請 給我們一點時間

後會必須有期，只是不知靜待何時，

或許再次開張，或許就此結束，

無論如何，

雙月青島店 在此 深深一鞠躬了!