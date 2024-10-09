艋舺公園路邊堆垃圾！駐警苦勸被嗆三字經　他遭壓制賴皮倒路上

記者邱中岳／台北報導

北市艋舺公園駐警隊通知，8日晚上10時許，1名男子在公園周圍堆放垃圾、雜物，且還不聽勸導，甚至還朝駐警丟擲垃圾、辱罵三字經，最後被駐警壓制後直接倒在馬路上不願起身，駐警無奈只能邊指揮交通邊通知派出所警員到場處理。

警方調查，32歲的劉姓駐衛警，平時主要負責北市萬華區艋舺公園附近的秩序以及整潔，在8日晚上10時許，在公園附近巡邏，發現66歲的楊姓男子在路邊堆積垃圾以及雜物，立刻上前勸導。



▲楊男在北市艋舺公園路邊堆垃圾還怒嗆三字經，慘被駐衛警壓制倒地。(圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓駐衛警告知楊，隨便棄置物品會造成公園雜亂，要求楊立刻將物品搬走，楊姓男子非但不聽勸，甚至還拿垃圾朝劉姓駐警扔擲，還出言辱罵三字經。



▲艋舺公園駐衛警勸導楊男不要堆積雜物，反被很嗆三字經還拿砸物丟人。(圖／記者邱中岳翻攝）

劉姓駐衛警上前將楊姓男子壓制在地，楊姓男子竟賴皮倒在大馬路上不願起身，無奈的劉姓駐衛警見狀，只能通知北市警局萬華分局龍山派出所警員到場處理。

警員到場後，將楊姓男子勸起身後詢問狀況，了解完狀況後也將楊姓男子帶回派出所偵訊，因為被辱罵的劉姓駐衛警，為北市府公燈處的公務人員，因此警方訊後將楊男依妨害公務、公然侮辱以及毀損罪嫌送辦。