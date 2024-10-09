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美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友

▲▼ 美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友。（圖／翻攝自IG）

▲凱拉和埃里卡步入婚姻殿堂。（圖／翻攝自IG，下同）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名女子原本已經和男友訂婚，沒想到卻在結婚前夕發現自己愛上身為伴娘的好友，最終拋棄未婚夫，和伴娘閃婚。而她在步入婚姻殿堂時，也分享了自己的故事，同時強調與女友結婚是她做過最好的決定，未來兩人則會透過試管嬰兒來建立家庭。

根據《紐約郵報》報導，29歲的美國女子凱拉·杜迪（Kayla Doody）近日在個人Instagram分享了自己特別的愛情故事，並詳述自己是如何在婚禮前夕決定結束與未婚夫的關係，轉而和伴娘埃里卡（Erika）結婚。

▲▼ 美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！　結婚前夕才發現愛的是好友。（圖／翻攝自IG）

凱拉是一名私人健身教練，她在2021年12月與一名客戶成為朋友，同時在2022年11月認識他的妻子埃里卡。幾個月後，凱拉和埃里卡因相談甚歡，成為無話不談的好友，甚至每天都會互相傳簡訊。當時凱拉已經和男友交往，因此經常4人約會，結伴出遊。

凱拉表示，男友哈利（Harry）2023年2月在一次遠足時向她求婚，雖然凱拉對男友有感情，也接受了對方的求婚，但她內心卻感到壓抑與不安。儘管如此，凱拉仍然決定繼續籌備婚禮，並邀請埃里卡擔任她的伴娘。

凱拉回憶起她與埃里卡的關係時表示，「我當時感覺很安心又自在，我的內心深處知道自己對哈利沒有瘋狂的愛，這段關係更像是一種陪伴，而不是我朋友們和伴侶間擁有的那種激情。但我並不嫉妒朋友，因為當時我對自己很沒自信，覺得有一個愛我的男人就已經很值得感恩了，雖然我並不愛他。」

凱拉和男友哈利訂婚後，卻一直覺得自己被困在這段關係，內心充滿疑慮，因此逐漸對埃里卡打開心房。直到有一天，埃里卡突然向凱拉坦白，自己親吻了一名女子，同時發現自己是一名同性戀者，因此決定與丈夫離婚。

凱拉聽到後腦筋一片混亂，並且開始嫉妒被埃里卡親吻的女子，因此突然意識到自己其實愛的是埃里卡。

凱拉說，「我試圖壓抑這些情感，但自從那次對話後，我們之間似乎產生了一種從未有過的火花。我們會開始開一些調情的玩笑，彼此對視時也充滿了電流般的感覺。我開始找藉口不與哈利親近，最終明白自己愛上了埃里卡，而不是我的未婚夫。」

隨著兩人感情的逐漸升溫，凱拉最終解除了和哈利的婚約，轉而開始與埃里卡交往。6個月後，凱拉向埃里卡求婚，兩人4月舉行婚禮，凱拉也表示，與埃里卡結婚是她「一生中做過最正確的決定」，因為她終於找到真正的愛與幸福。未來她們則計劃通過試管嬰兒生下孩子。

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