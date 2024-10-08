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陸國台辦稱擁有台灣主權　陸委會重申：兩岸互不隸屬是客觀事實

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今晚8日回應總統賴清德「祖國論」，指出稱「台灣是中國神聖領土，擁有對台灣的主權」。大陸委員會今晚表示，對於陸方未能正視中華民國是主權國家的事實表達「高度遺憾」，並且重申「兩岸互不隸屬」是客觀事實，陸方必須尊重且作為出發點，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能。

陸委會指出，賴總統國慶晚會的談話闡明「兩岸互不隸屬」客觀事實與台海現狀，並強調中華民國作為主權獨立的國家，已經持續繁榮、發展113年，而中華人民共和國自1949年以來也從未治理過台灣的客觀事實。

陸委會強調，國台辦的說法讓台灣民眾看清，中共自視為中國唯一合法政府，根本不讓中華民國有生存空間，中華民國要繼續存在，只能靠全國人民共同努力，絕不能依賴中共刻意包裝、隨時可以改變的善意。

陸委會再次呼籲中共當局，唯有尊重中華民國存在的客觀事實，並以此一客觀事實為出發點，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能。

總統賴清德5日出席國慶晚會拋出「祖國論」指出，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

賴清德強調，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.11.15） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚回應指出，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。

朱鳳蓮稱，「台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告『恢復對台灣行使主權』。」

朱鳳蓮指出，1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

朱鳳蓮表示，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。

朱鳳蓮強調，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

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