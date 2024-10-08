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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「賴清德祖國論只是前菜」　陳學聖曝賴再出2招：大菜在國慶當天

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時一番「祖國論」，引起正反兩極意見，外界更對即將到來的總統國慶典禮演說，充滿期待。對此，前國民黨立委陳學聖今（8日）表示，賴清德祖國論應該只是前菜，真正大菜會在國慶當天，因為這是賴清德的主場，也是宣示中華民國存在最好的場合。他認為，賴清德會「二刀流出手」，對兩岸政策會有更清楚論述，將不否認台灣族群與文化來自中國、但也會繼續強化兩國互不隸屬的現況。

陳學聖表示，賴清德在國慶晚會一番「祖國論」，成功發酵，仍熱烈持續討論中。有人說這是突發之言，有人說是來藍營主場潑冷水掃興。

陳學聖表示，但自己覺得賴清德祖國論，應該只是前菜、只是提味，真正大菜會在國慶當天演說，因為這是賴清德的主場，也是證明、宣示中華民國存在最好的場合。

陳學聖認為，賴清德會有備而來，而且會對未來四年兩岸政策有更清楚論述。第一，賴清德有可能不否認台灣主要族群、文化來自中國，這是歷史，這會軟化藍營支持者抗拒，包括對岸在內。

陳學聖指出，第二，在兩岸關係部份，則會繼續強化中華民國、中華人民共和國目前互不隸屬的現況，以扣上台灣內部政治主流，這是現實，有助民進黨未來的選舉。

陳學聖質疑，面對賴清德可能的「二刀流」出手，對岸這幾天格外的安靜，反而反映出兩岸關係在賴清德國慶演說後，可能會有新的轉折，是好是壞、是福是禍？不知！

最後，陳學聖強調，大家都被綁在一條船上，沒人可置身事外。

▼前國民黨立委陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳學聖主持《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會。（圖／記者林敬旻攝）

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